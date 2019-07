Belo Costa confirmou também aos jornalistas que vai ser instalado um posto de comando em Cardigos, no concelho de Mação, e justificou essa decisão com o facto de haver uma reorganização no combate ao incêndio. Belo Costa explicou, contudo, que todos os meios que estavam nos outros dois incêndios da Sertã foram reafetados ao incêndio de Vila de Rei e Mação.



Já sobre as habitações que foram atingidas pelas chamas, o comandante disse que ainda não ter o levantamento feito e acrescentou que, neste momento, a prioridade é dominar o incêndio. "Mantenho o otimismo e espero poder garantir que os esforços desenvolvidos irão resultar de acordo com o planeado que é dominar o incêndio", concluiu. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio. Um civil ficou ferido com gravidade neste incêndio e está internado no hospital de São José, em Lisboa. Há ainda oito feridos ligeiros e mais de duas dezenas de pessoas foram assistidas no terreno pelas equipas do INEM.



O comandante sublinhou ainda que mesmo que se consiga dominar o incêndio, os meios que estão no terreno irão manter-se, visto haver a possibilidade de reativações.



Neste momento não existem vias de comunicação cortadas no concelho de Mação.



Alice Cotovio, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou que se registou mais um ferido ligeiro, um civil.



Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

À meia-noite, os responsáveis da Proteção Civil afirmaram que o incêndio de Vila de Rei Mação poderia ficar dominado nas próximas horas, graças às condições meteorológicas favoráveis e à reafetação de meios que começaram a dar "frutos", afirmou o comandante do Agrupamento Centro Sul. Porém, esta manhã o fogo, que deflagrou às 14h50 de sábado, dia 20, ainda está a ser combatido por 1.023 operacionais auxiliados por 322 meios terrestres, indica o site da Proteção Civil."Face à última conferência de imprensa [às 20:00] em que a situação era bastante complexa e em que os trabalhos decorriam desfavoravelmente, a esta hora [00:00] correm substancialmente melhor e o incêndio está a ceder significativamente ao esforço de combate. Isto significa que a reafetação [de meios] começa a dar os frutos que tínhamos planeado", afirmou o comandante Belo Costa no mais recente ponto de situação.