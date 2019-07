A proteção destes denunciantes não passa pela criação de organismos dentro das organizações, mas pela proteção legal. Nuno Magalhães admite até se necessário alterações ao Código do Trabalho desde que acordadas em sede de concertação social.



"Mas que fique claro que [a figura do denunciante] não se aplica à obtenção de provas de forma ilícita", como, por exemplo, o caso dos hackers. Contudo, as alterações na lei laboral poderão vir a proteger as pessoas que se vejam obrigadas a quebrar regras contratuais para conseguir provas.



Nuno Magalhães deixa um aviso: "Esta proposta visa proteger os reais denunciantes e, ao mesmo tempo, dissuadir e até excluir as falsas denúncias ou até uma ‘caça às bruxas’".



Já com o estatuto do arrependido, o CDS recupera uma ideia que remonta a 2011 e foi parcialmente chumbada no Parlamento. Desde essa altura que o partido é a favor do direito premial, que favorece os arguidos que colaborem com a Justiça, sem que deixem de ser condenados pelos seus crimes, com a atenuação das penas.



A SÁBADO sabe que o CDS prepara mais medidas de combate à criminalidade organizada e corrupção, que podem passar pelo reforço do estatuto do arrependido em moldes similares ao existente noutros países, como a delação premiada.



Porém, antes de qualquer proposta, o CDS defende o investimento na base no Ministério Público e nas forças de segurança.



"Por muitas medidas legislativas que se tomem, nenhuma é eficaz sem meios humanos e materiais, cuja falta neste momento as forças de segurança e as magistraturas enfrentam", aponta Nuno Magalhães. "Entre admissões e saídas por aposentação e outros motivos, a PSP e a PJ terão menos efetivos em 2019 do que no fim da troika. É um dado quase incompreensível com o fim da austeridade, como é anunciado", critica. "Temos um país em que os computadores da PSP não conseguem aceder a certos sistemas porque não aguentam."

