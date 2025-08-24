Marcelo envia carta a Zelensky para assinalar o dia da independência da Ucrânia

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este domingo uma carta ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para assinar o 34.º aniversário da independência da Ucrânia.



MIGUEL A. LOPES/LUSA

Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo enviou um "abraço solidário" à Ucrânia e diz que "Portugal não muda de valores e princípios, nem de lado". "Portugal continua ao lado da Ucrânia e da sua independência, como antes de 2022, em 2022, 2023, 2024. Sempre", lê-se.

Na mesma carta, Marcelo deixa críticas à Rússia. Diz que "convém ao invasor que violou a independência fazer de conta que não houve invasão. E de que é possível avançar para acordo de paz sem cessar-fogo e usar o acordo de paz para negociar parcelas do território ucraniano que ocupou e continua a tentar ocupar".

Além disso, critica os "pretensos medianeiros" que diz que "ainda há meses, eram entusiásticos apoiantes da Ucrânia e confundem, ostensivamente, paz digna, duradoura e respeitadora dos valores e princípios do Direito Internacional com o que convém a quem invadiu, ocupou e ocupa e tudo fez para ganhar tempo e apagar memória".

A Ucrânia celebra este domingo o dia da independência, que se deu em 1991. Num discurso na Praça da Independência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou: “Estamos a construir uma Ucrânia que terá força e poder suficientes para viver em segurança e paz. O que será do nosso futuro depende somente de nós."

Também neste dia, a Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque com drones contra instalações de energia e eletricidade. Em Kursk, uma instalação nuclear ficou até danificada, tendo provocado um incêndio que foi rapidamente extinto.