Marcelo envia carta a Zelensky para assinalar o dia da independência da Ucrânia

Presidente enviou um "abraço solidário" e deixou críticas à Rússia.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este domingo uma carta ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para assinar o 34.º aniversário da independência da Ucrânia.
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo enviou um "abraço solidário" à Ucrânia e diz que "Portugal não muda de valores e princípios, nem de lado". "Portugal continua ao lado da Ucrânia e da sua independência, como antes de 2022, em 2022, 2023, 2024. Sempre", lê-se.
Na mesma carta, Marcelo deixa críticas à Rússia. Diz que "convém ao invasor que violou a independência fazer de conta que não houve invasão. E de que é possível avançar para acordo de paz sem cessar-fogo e usar o acordo de paz para negociar parcelas do território ucraniano que ocupou e continua a tentar ocupar".
Além disso, critica os "pretensos medianeiros" que diz que "ainda há meses, eram entusiásticos apoiantes da Ucrânia e confundem, ostensivamente, paz digna, duradoura e respeitadora dos valores e princípios do Direito Internacional com o que convém a quem invadiu, ocupou e ocupa e tudo fez para ganhar tempo e apagar memória".
A Ucrânia celebra este domingo o dia da independência, que se deu em 1991. Num discurso na Praça da Independência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou: “Estamos a construir uma Ucrânia que terá força e poder suficientes para viver em segurança e paz. O que será do nosso futuro depende somente de nós."
Também neste dia, a Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque com drones contra instalações de energia e eletricidade. Em Kursk, uma instalação nuclear ficou até danificada, tendo provocado um incêndio que foi rapidamente extinto.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É de uma ironia cruel que as pessoas acabem por votar naqueles que estão apostados em destruir o Estado Social. Por isso mesmo, são responsáveis pela perda de rendimentos e de qualidade de vida da grande maioria dos portugueses e das portuguesas.