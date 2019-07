os contactos e moradas que os passageiros disponibilizaram à companhia aérea que escolheram, bem como a forma como foi feito o pagamento das passagens e os documentos de identificação apresentados. Continuar a ler Esta cedência de informações irá estar em vigor durante cinco anos e tem como objetivo prevenir e investigar vários tipos de crimes graves, entre eles o de terrorismo, explica o jornal Público.



Esta enorme base de dados que recebe informações através das companhias aéreas e depois cruza-as com outras carteiras de informação vai ser gerida pela Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é liderado pela procuradora Helena Fazenda.



As Finanças vão passar a ter acesso ao registo de identificação de passageiros, base de dados que reúne nomes de viajantes, datas e trajetos de viagens que fizeram ou pretendem fazer. O fisco junta-se assim a outras autoridades uqe já têm acesso a estes dados, como a PJ, PSP, GNR e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Este registo inclui, para além de nome do passageiro e as rotas do mesmo,