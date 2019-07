O homem terá trabalhado "à parte" para mais de uma dezena de eventos, incluindo o Congresso Regional do PSD Madeira, o Congresso Regional do PS Madeira, o jantar de aniversário do CDS Madeira, a Festa do Chão da Lagoa do PSD e várias ações na campanha das eleições regionais, diz ainda o vespertino.



Quando fez a segurança do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em 2015, o segurança publicou uma fotografia do evento no Facebook onde escreveu "proteção e transporte do primeiro-ministro".

Uma empresa de segurança despediu um trabalhador por este ter feito trabalhos de proteção e segurança por conta própria na ilha da Madeira em eventos políticos com líderes partidários e governantes, como Passos Coelho, Paulo Portas e ainda com autoridades regionais do PS, PSD e CDS. O trabalhador não concordou com o despedimento e recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça para que este revertesse a decisão. Mas o Supremo não concordou com os argumentos apresentados pelo trabalhador e validou o despedimento por violação do dever de não concorrência à empregadora.Os juízes conselheiros deram como provado que, em 2015, o trabalhador prestou "serviços de proteção e segurança, como segurança privado", pelo menos, em 13 eventos diferentes, avança o Jornal de Notícias. Ao mesmo tempo que prestou estes serviços, o trabalhador esta contrato com outra empresa de segurança privada que não ficou satisfeita por saber que o seu empregado fazia trabalhos na concorrência - apesar de os trabalhos serem por conta própria. Decidiu então despedi-lo.