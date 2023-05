Fiscal das secretas omitiu empresa

No própria página do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República (CFSIRP) pode ler-se que “do currículo dos candidatos deve constar, obrigatoriamente, sob pena de ineligibilidade, um registo de interesses” em que um dos elementos é o das “sociedades em cujo capital o candidato participe”. Ora, Mário Belo Morgado, ex-secretário de Estado Adjunto e da Justiça é sócio da Interblue, uma empresa de serviços financeiros (exceto seguros e fundos). No entanto, esqueceu-se de integrar esta empresa na declaração – tendo informado a SÁBADO de que o fez no dia em que foi contactado pela revista.