Filme sobre FP 25 apoiado em 600 mil euros derrapa

No fim de 2022, o realizador Ivo Ferreira deu indicações à equipa que o acompanha nas filmagens do Projeto Global, um filme e minissérie de seis episódios sobre as FP 25 de Abril, para desmobilizar: as filmagens já não iam começar no início deste ano, como previsto. Não anunciou nenhuma nova data concreta para o início de filmagens. O congelamento do projeto, ao qual o ICA (Instituto do Cinema e Audiovisual) atribuiu em agosto de 2020 um subsídio de 600 mil euros, “tem a ver com questões internacionais”, explica o realizador, admitindo contudo que se “levantam questões que têm de ser colocadas ao ICA”. Em todo o caso, o regresso ao projeto nem estará para breve, já que o filme terá “um ambiente invernil”, pelo que só a partir do próximo outono haverá condições para retomar o processo. E dois anos e meio depois do apoio público (que não foi o único), as filmagens ainda nem arrancaram.