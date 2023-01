Subdiretora-geral da Direção-geral de Alimentação e Veterinária apresenta demissão

"Aceitei hoje o pedido de demissão apresentado por Luísa Sá Gomes, subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada", lê-se numa nota assinada pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

MIGUEL A. LOPES/LUSA

"Aceitei hoje o pedido de demissão apresentado por Luísa Sá Gomes, subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que entendeu não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada", lê-se numa nota assinada pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.De acordo com a edição de hoje do Público , Luísa Sá Gomes, uma jurista nomeada subdiretora-geral de Veterinária, está acusada dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento.A responsável, nomeada em regime de substituição, foi condenada a dois anos e três meses de pena suspensa no âmbito de um caso relacionado com ajustes diretos em empreitadas para construção e remodelação de esquadras e postos da GNR. Contudo, em junho de 2021, o Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a repetição do julgamento, alegando erros na condenação na primeira instância.