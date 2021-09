Os FP-25 que resistem nas listas eleitorais

Luís Gobern Lopes é membro da Assembleia de Freguesia de Santo António da Charneca, no Barreiro, pelo BE. Em 2017, foi cabeça de lista. Desta vez, é recandidato na mesma lista, mas em sétimo lugar. Luís Gobern Lopes, também conhecido como “o anarquinho”, foi um dos operacionais das FP-25 a admitirem em tribunal pertencer à organização terrorista e foi condenado a uma pena de 17 anos de prisão. Que não interferiu na posterior participação política. “De todo, nunca tive problemas com o BE, aliás quando concorri pus lá que era preso político das FP-25”, descreve à SÁBADO. “Fui da concelhia uma série de anos, estive na distrital de Setúbal”, aponta, embora hoje prefira, até pela idade e “para dar lugar aos mais novos”, um papel mais recuado como militante de base. “Mas nunca tive nenhum estigma no partido.”



Em 2010, nos 30 anos das FP, numa entrevista à Lusa, disse sobre o passado: “Situando-me na altura em que as coisas ocorreram, considerando a forma como eu pensava, como eu sentia, como eu via as coisas, não posso dizer que me arrependa de nada. Não tenho de que me arrepender. Todas as coisas foram feitas com uma atitude consciente.” Hoje, e respondendo sobre se está arrependido, a reação é semelhante: “Não é uma questão de arrependimento, a gente tinha consciência do que andava a fazer [risos]. As coisas não podem ser vistas assim. E também não vale a pena aquela pergunta se hoje fazia a mesma coisa, as coisas vão mudando, também se cometem erros, as avaliações nem sempre foram as melhores. Mas não faço o que outros fazem, que é fingirem que não fizeram nada, muita gente que foi do PRP e agora diz que foi sempre contra as mortes...”



Além de Gobern, nestas autárquicas surgem nas listas eleitorais mais três condenados do processo das FP-25. Álvaro de Sousa Monteiro, antigo operacional condenado a 12 anos, integra a lista à Assembleia de Freguesia em Santa Vitória/Mombeja (concelho de Beja), pelo BE. Foi cabeça de lista em 2017. A SÁBADO não conseguiu contactá-lo. Alberto Matos, do BE Beja, explicou que o candidato, já idoso, está muito surdo e “não está em condições de prestar declarações” ao telefone, “não o mace”. E referiu desconhecer a anterior ligação às FP.