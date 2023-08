Madeira: a novela fraticida nas regionais

Na sondagem de junho da Aximage para o DN Madeira e TSF, o PSD surgia à frente, com 46,9% das intenções de voto, seguido do PS, com 14,6%, e do Juntos pelo Povo (JPP), como clara terceira força política na região, com 10,1%. Alguns sonhavam mesmo destronar o PS do segundo lugar, mas eis que tudo mudou. A 27 de julho o Diário de Notícias da Madeira titulava: “Filipe Sousa demite-se da liderança do JPP.” O secretário-geral, Élvio Sousa, confirmaria a demissão em comunicado. O caso parecia grave por duas razões. A primeira, Filipe e Élvio são os dois fundadores e pilares do JPP, sendo o primeiro presidente da câmara de Santa Cruz, no terceiro mandato, e o segundo líder da bancada na Assembleia Legislativa Regional. A segunda, é que são irmãos, pelo que o drama é também familiar.