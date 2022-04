Filho do presidente da Câmara de Alcobaça morre em viagem de finalistas em Espanha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Marina d'Or, em Espanha

Xavier Rodrigues era filho do presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.O estudante encontrava-se em Espanha juntamente com colegas do Agrupamento de Escolas de Cister, segundo, revela o jornal Região de Leiria.O Município de Alcobaça emitiu uma nota de pesar no Facebook.Em atualização