Parlamento aprova Estado de Emergência, mas já só o PSD segura o unanimismo

A Assembleia da República aprovou esta tarde o pedido de estado de emergência, o quarto desde o início da pandemia da Covid-19. Com a exceção do PSD, a aprovação do estado de exceção – que até 2020 nunca tinha sido utilizado em democracia – foi acompanhada de um coro de críticas de todos os partidos da oposição ao Governo, num sinal claro de erosão do unanimismo inicial à volta da gestão da pandemia.

O estado de emergência enviado pelo Presidente da República ao Parlamento, em articulação com o Governo, foi viabilizado pelo PS, PSD e CDS, com a abstenção do Bloco. PCP, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. O estado de emergência entra em vigor na próxima segunda-feira e durará 15 dias. O Presidente da República explica esta sexta-feira à noite a decisão, numa declaração ao país.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, afirmou na intervenção de encerramento que as circunstâncias mais graves da pandemia "exigem uma posição articulada do Governo, do Presidente da República e da Assembleia da República". Cabrita defendeu ainda que o Governo tem "feito tudo o que é necessário para proteger a economia, a saúde e a liberdade dos portugueses".

O ministro falava já depois dos deputados das outras forças políticas que, de uma forma geral, não pouparam o Governo – e, a espaços, o Presidente da República – a críticas. João Oliveira, do PCP, apontou que o pedido de estado de emergência "cavalga a onda de medo e de pânico" e "acentua a desresponsabilização dos deveres públicos". Para o PCP, que votou contra, o Governo deveria focar-se no que fazer para definir condições de segurança sanitária em cada sector e de serviço de saúde a todos os doentes, incluindo os de outras patologias. "Em vez disso estamos a discutir a mais uma autorização do estado de emergência que possa dar cobertura à restrição de direitos", juntou.

Ainda à esquerda, Catarina Martins também criticou o que considerou ser o reforço insuficiente do SNS, argumento que usou para sustentar o voto contra o Orçamento do Estado para 2021. Quer o Bloco, quer o PCP lembraram que o decreto presidencial abre a porta à requisição dos hospitais privados e exigiram essa via sem um acordo prévio. "Recusamos a banalização do estado de emergência e estranhamos a ausência do primeiro-ministro neste debate", afirmou a líder do Bloco, partido que ainda assim se absteve. O partido tinha votado até aqui a favor dos estados de emergência.

O CDS, que votou a favor, não poupou nas críticas. "Se [a pandemia] percorre a Europa, não é menos verdade que na gestão da pandemia foram cometidos muitos erros", afirmou Telmo Correia. O deputado apontou que "o Governo não foi capaz de prever o que era evidente que aí vinha", criticou a "obstinação" em não ter feito já um acordo com os privados e atacou a comunicação contraditória do Governo. Telmo Correia incluiu o Presidente da República nas críticas, que acusou de abdicar de "uma maior exigência".

As críticas foram sendo repetidas pelos deputados dos Verdes, PAN, Iniciativa Liberal e Chega!. O mais conciliatório foi mesmo Rui Rio, líder do PSD, partido que votou a favor. Rio falou na gravidade da situação, que "não dá ao PSD qualquer margem de manobra para retóricas estéreis ou aproveitamento partidário de descontentamentos decorrentes da difícil situação que estamos a viver". Rio entregou ao Governo a responsabilidade pelas medidas e alertou para a necessidade de equilibra-las com a economia.



O quarto pedido de estado de emergência foi uma medida aceite também com críticas por juristas especialistas em Direito Constitucional. Portugal tem registado uma tendência de subida forte no número de infetados, internados e mortos - só desde o início do mês houve mais de 26 mil novos casos confirmados e 285 mortos.