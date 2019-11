"Nada será como dantes..." É desta forma que João Pedro Adrião, o adepto do Boavista agredido violentamente pela equipa 42 do Corpo de Intervenção (CI) da PSP, descreve àcomo é a sua vida depois de ser vítima de agressão policial no Estádio D. Afonso Henriques, dia 3 de outubro de 2014. "Tanta coisa mudou, das mais simples às mais complicadas, coisas tão simples como andar de bicicleta com os meus filhos, até ter de deixar de exercer advocacia pois é muito exigente, depressões, nada será como dantes..."As agressões aconteceram antes do jogo da 7.ª jornada da I Liga entre o Vitória de Guimarães e o Boavista. Enquanto esperava pelo irmão, que iria chegar ao estádio dos vimaranenses de autocarro, um agente da equipa 42 do CI terá gritado: "Não podes estar aí, toca a andar filho da puta." De acordo com o acórdão, a que ateve acesso, Adrião pediu para o agente "ter calma". A resposta foi agressiva: o polícia empurrou-o para o chão, colocou-lhe o joelho por cima das costas, forçando-o a permanecer deitado no solo de cara para baixo, e começou a agredi-lo. Mais dois agentes juntaram-se às agressões e vários polícias fizeram um semicírculo que bloqueou a chegada de auxílio."Achei, sinceramente, que não iria sair dali vivo. Lembro-me do desespero das pessoas que queriam acabar com aquela barbaridade, em especial do meu irmão, de pensar no meu filho, que iria ser batizado no sábado seguinte simultaneamente com o meu casamento católico, que até hoje não se realizou, pois ainda existem muitas feridas abertas", lamenta a vítima. João Pedro Adrião não percebe a reacção agressiva do agente: "Até porque eu não representava qualquer perigo, mas ainda que representasse, eles só teriam que me deter, e a verdade é que eu nem identificado fui... Surreal! Simplesmente deixaram um corpo ali prostrado no chão, sem saberem se vivo ou morto, e seguiram com a sua vidinha. O que me aconteceu nem sequer ficou plasmado no relatório de policiamento."As consequências foram severas - e algumas delas irreversíveis. Os polícias partiram dois maxilares e o nariz ao adepto, que também ficou sem um olho, tendo por isso deixado de exercer a profissão de advogado. O acórdão salienta ainda que a vítima sofre de "insónia terminal". De acordo com o testemunho da médica que o acompanha, João Pedro Adrião sofre de uma "anomalia psíquica que o impede de dormir, estando totalmente dependente de medicação, com insónia terminal, o que o impossibilita de ter uma vida saudável e normal". Entre os "4 - 5 fármacos" que precisa de tomar para dormir, escreve o coletivo de juízes, estão alprazolam, quetiapina e gabapentina e, posteriormente, com alprozolam bialzepam e fluxetina e quetiapina."Para lá da perda do olho direito, as mais significativas [consequências] são mesmo do foro psiquiátrico. Só mesmo com o apoio constante da minha mulher, família e amigos é que conseguimos minorar o impacto em mim, mas especialmente nos nossos filhos. Aproveito para agradecer a todos que sempre estiveram ao meu lado e sempre me deram força para recuperar a minha vida e continuar com o processo até que seja feita justiça", explicou à. O acórdão enumera ainda mais um série de consequências: "alterações de equilíbrio do tipo vertiginoso (em regressão); perda completa de visão à direita, irritabilidade ocasional; fenómenos dolorosos com dores ocasionais a nível orbitário à direita, bem como a nível do aparelho ortodôntico; nos atos da vida diária, dificuldades a inerentes à sintomatologia e limitações funcionais, deixando de conduzir; abandonou a prática de idas a jogos de futebol; dificuldade em acompanhar o filho nas suas brincadeiras; na vida profissional, efetua essencialmente "trabalho de escritório", não tendo retomado a totalidade das suas funções como advogado." Cinco anos depois, não foi a vida da vítima a única coisa que mudou: o Tribunal de Guimarães absolveu os onze arguidos - todos eles polícias da equipa 42 do CI - por não ter conseguido identificar os responsáveis. De acordo com o acórdão, os onze polícias julgados - entre eles Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sócio-Profissional (ASPP) da PSP - "encobriram em comunhão de esforços a identidade dos agentes que praticaram os factos exarados na acusação". Durante a leitura do acórdão, no dia 7 de novembro, o juiz presidente do coletivo, Filipe Silva Monteiro, disse não ter dúvidas: "Os autores das bárbaras agressões estão aqui nesta sala, disso não tenho dúvidas. Só não sei é quem foram ou se foram todos, porque ninguém os conseguiu identificar."O "pacto de silêncio" dos polícias não surpreende João Pedro Adrião: "Era mais do que expectável, sempre foi assim e sempre o será. E não, não recebi qualquer tipo de pedido de desculpa, o pacto não o permite." Contudo, apesar da absolvição dos polícias, considera que o acórdão foi "uma vitória". "Talvez agora que se sabe quem foram, agora que há rostos, agora que as suas famílias sabem, pode ser que no meio de onze um tenha consciência e queira dormir sossegado..."A vítima diz que "não podem continuar a existir casos atrás de casos como o meu": "Todos os anos a amnistia internacional inclui Portugal nos países com mais problemas de brutalidade policial, o que é preocupante." Um dos relatório mais recentes foi publicado pelo Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa: de acordo com a advogada Julia Kozma, responsável pela delegação, Portugal está no topo dos países da Europa Ocidental com o maior número de casos de violência policial.Depois da absolvição em primeira instância, segue-se o recurso para a Relação. "Termos chegado a julgamento, nestas circunstâncias, já foi um enorme feito, ao contrário do que afirmou a defesa dos arguidos, não foi perda de tempo ou dinheiro. Basta ler o acórdão proferido, a prova que o sustenta e o que dali resultou provado para além de qualquer dúvida, para perceber que os responsáveis pelo que me aconteceu estão identificados, o Tribunal apenas teve dúvidas em relação ao número exato de agentes que, além dos três agressores, compunha o semi-circulo que permitiu que aquelas agressões se consumassem e impediu as pessoas de chegarem até mim."