Festas de passagem de ano estão autorizadas, mas muitas foram canceladas

Classificadas como eventos culturais, as festas de passagem de ano podem realizar-se, desde que não seja em bares e discotecas. Várias organizações já cancelaram os eventos, tendo as autoridades de saúde, em alguns casos, dado parecer negativo. E as discotecas ainda têm esperança que o Governo dê luz verde para abrir no dia 31.

Apesar de o Governo ter decretado o encerramento de bares e discotecas e de a maioria dos municípios ter cancelado as festividades, as festas de fim de ano não estão proibidas. Classificadas como eventos culturais, estão a ser preparadas festas de maiores dimensões em hotéis e em espaços como o Pavilhão Carlos Lopes e Monsanto, em Lisboa, e na Alfândega do Porto. No entanto, alguns eventos já foram cancelados devido à emissão de pareceres negativos por parte das autoridades de saúde.

Em Lisboa, na FIL, estava agendada uma festa de passagem de ano que acabou por ser cancelada na véspera de Natal. "As autoridades de saúde voltaram a dar novo parecer, desta vez negativo", escreveu a organização. "Não cancelamos este evento por nós, mas por circunstâncias totalmente fora do nosso controlo."

A emissão de um parecer negativo por parte das autoridades de saúde não se traduz numa proibição, ficando ao critério das respetivas organizações a concretização, ou não, do evento. A SÁBADO pediu mais informações à Autoridade Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e à ARS do Norte, mas não foi enviada qualquer resposta até à publicação deste artigo.