'Testagem tem de ser mais criteriosa', defende especialista

O Natal arrasou a Linha SNS24, com milhares e milhares de chamadas a ficar por atender. Níveis de testagem são bons, mas o seguimento está a falhar.

"Testar, testar, testar", foi o mote dado pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020 para combater o coronavírus. Quase dois anos depois, nunca se testou tanto como nas últimas semanas. Milhares de portugueses recorreram a testes rápidos de antigénio, testes PCR e auto-testes para evitar ao máximo originar surtos durante o Natal. Mas esta responsabilidade tem consequências e uma delas foi o caos na linha de saúde. Relatos de pessoas que passaram horas e horas ao telefone sem serem atendidas e de quem teve um resultado positivo, mas não consegue agendar um teste PCR para confirmar o resultado acumulam-se. O Ministério da Saúde diz que vai reforçar a Linha SNS24 nos próximos dias e Rui Nogueira, médico especialistas em medicina geral e familiar, diz que é necessário gerir melhor os recursos disponíveis.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde sublinham esta segunda-feira, em comunicado, que nos últimos dias se assistiu a um "crescimento muito acentuado da procura da linha SNS24", que "tem vindo a acompanhar a evolução do contexto pandémico atual". O Ministério da Saúde explicou também que vai abrir um novo call center de apoio à Linha SNS24, contratando novos profissionais para auxiliar neste aumento de procura. Rui Nogueira lembra que existem atualmente apenas 500 profissionais a trabalhar na Linha de apoio e que esse número não dilata há algumas semanas. "Veio a aumentar durante algumas semanas, mas nas últimas três ou quatro estagnou completamente", refere à SÁBADO.

O médico lembra ainda que há várias semanas que Portugal já ultrapassou as linhas vermelhas no que diz respeito à monitorização e acompanhamento de contactos de risco, sendo que menos de metade das pessoas são contactadas pelos serviços médicos no período de 24 horas desde o teste positivo, como é recomendado.