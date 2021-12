Teletrabalho obrigatório, encerramento de bares e discotecas e proibição de consumo de álcool na via pública são algumas das medidas anunciadas esta terça-feira pelo Governo.

Natal e Ano Novo: Todas as medidas anunciadas em Conselho de Ministros

A poucos dias do Natal, o Governo anunciou novas medidas para as próximas semanas e, perante o agravamento da situação da pandemia em Portugal, será antecipado o período de contenção, em vigor a partir das 00h00 do dia 25 de dezembro.



A partir do dia de Natal, o teletrabalho passa a ser obrigatório e serão encerrados bares, discotecas, creches e ATL. Neste contexto, o Governo promete "apoio à família" e "apoios às empresas".

São também vários os locais e eventos onde será pedido teste negativo à covid-19. Nos estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados, eventos de empresas, espetáculos culturais, recintos desportivos (independentemente da lotação e salvo decisão da Direção-Geral da Saúde), restaurantes, casinos e festas de passagem de ano será necessária a apresentação de teste negativo. Em relação aos testes, e face à dificuldade que se tem verificado nos últimos dias, António Costa anunciou que o número de testes gratuitos passará de quatro para seis testes por pessoa.

A lotação nos estabelecimentos comerciais também sofre alterações, sendo permitida a presença de uma pessoa por cada 5 metros quadrados.

Na passagem de ano, além da necessidade de teste negativo para eventos, os ajuntamentos de mais de 10 pessoas na rua serão proibidos, assim como o consumo de álcool na via pública.