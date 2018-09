No comentário semanal televisivo, então na RTP, no Verão de 2006, Marcelo Rebelo de Sousa espantava a audiência ao anunciar que iria à Festa do Avante! naquele ano, em que se assinalavam as suas 30 edições, os 75 anos do jornal comunista e os 85 anos do PCP. E o fundador do PPD/PSD e antigo presidente social-democrata revelava, na mesma ocasião, que tinha estado presente na primeira festa, em 1976 – a que começa nesta sexta-feira e, como sempre, se prolonga até domingo, é a 46.ª edição.Confrontado com esta declaração proferida no programa "As Escolhas de Marcelo", Ruben de Carvalho, o mentor da Festa do Avante! (idealizada à imagem das festas francesa do L'Humanité e italiana do L'Unità), precisava a afirmação do ex-líder do PSD: "Julgo que deve ter sido na segunda." A sua rectificação baseava-se numa nota publicada na secção "Gente" do semanário Expresso – de que Marcelo era, então, o director-adjunto – em que se satirizava o facto de alguns deputados do PSD, aproveitando o balcão que a célula comunista dos CTT montara no Complexo do Jamor, terem enviado telegramas a outros companheiros do partido com o remetente da Festa do Avante!.Em 2006, Marcelo queria transmitir a imagem de um comentador "independente" e comprou os bilhetes para si e para a sua filha. Na época, ainda não tinha chegado a moda das "selfies" – mas, naquele universo maioritariamente comunista, quando já tinha passado a fase em que a reunião anual do PCP era o único grande festival de música em Portugal, a Quinta da Atalaia não seria o local onde o actual Presidente da República gozaria de maior popularidade.Ao falar com os jornalistas que o esperavam, Marcelo realçava que, apesar de estar ali muita gente "que não é necessariamente comunista", a Festa do Avante! era "um cruzamento curioso de militância comunista com espectáculo". E, na sua leitura, "o PCP [tentava] fazer um equilíbrio entre a ortodoxia e a abertura a gente nova".O único paralelo que encontrava, em termos de multidão, era a festa do PSD/Madeira, no Chão da Lagoa – no Funchal, ainda estava no poder o carismático Alberto João Jardim. Mas verificava que, ao contrário do que sucedia naquele grande encontro "laranja", na concentração comunista há "pessoas de todo o país, [o] que é muito interessante", mostrando-se surpreendido, por exemplo, com as filas para os restaurantes com pratos típicos de cada região.Voltaria ao Seixal em 2015. "Não posso comentar o PCP sem ver a Festa do Avante!", justificava-se – quando, afinal, durante três décadas não tinha posto ali os pés e sempre se pronunciou sobre os comunistas, nos jornais Expresso e Semanário, na rádio TSF (onde, no programa Exame, até dava "notas" aos políticos), nos espaços televisivos da TVI e da RTP.A pouco tempo de, finalmente, revelar a sua intenção de se candidatar a Belém, explicava que "só vendo [a Festa do Avante!] se pode perceber a realidade, única na Europa, de um partido que mobiliza jovens, com este papel de militantismo e de mobilização constante, que não perde eleitorado". E concluía que a presença de muita juventude no recinto era a demonstração de que o PCP "não é um partido que parou no tempo e que tem futuro".Assumindo que estava ali como "comentador e amante de música", mesmo tendo de ouvir algumas expressões mais hostis de alguns militantes, Marcelo sublinhava que "uma das características da festa é que é muito ecuménica". E ironizava que, se fosse apenas a eventos do seu partido, "a vida era uma monotonia".