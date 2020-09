O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirmou esta quarta-feira que o desabamento de parte de um túnel do Metro de Lisboa na Linha Azul é responsabilidade da autarquia.Em declarações aos jornalistas, Medina avançou que o acidente se tratou de "um erro grosseiro", e admite que a obra é alheia ao metro.O presidente da autarquia frisou que o túnel "só abrirá quando houver condições de segurança" e relembrou que a confiança dos passageiros ganha-se com transparência.De acordo com o autarca, "o túnel não tinha problema nenhum até ser perfurado na superfície", e tranquilizou os passageiros: "os túneis têm condições de sgurança".