Federações do PS vão a votos com cinco disputas e mudança de líder em oito

São as primeiras eleições para as distritais desde que José Luís Carneiro é secretário-geral do PS.

As eleições para as federações do PS decorrem sexta-feira e sábado, as primeiras de José Luís Carneiro como líder, com disputa em cinco delas e candidato único nas restantes 14, estando garantidas mudanças de liderança em oito distritais.



José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do PS, nas eleições que decorrem nas federações do território continental - Madeira e Açores têm um calendário próprio - têm capacidade eleitoral 45.550 militantes.

Estas são as primeiras eleições para as distritais desde que José Luís Carneiro é secretário-geral do PS. A maioria das 19 federações tem eleições já na sexta-feira, ficando para sábado apenas Algarve, Braga, Coimbra, Porto e Viseu.

Braga, Bragança, Coimbra, Vila Real e Viseu são as únicas federações socialistas nas quais há disputa entre mais do que um candidato, sendo nas restantes 14 certo quem será o vencedor já que se trata de candidatura única.

Lisboa, Porto, Aveiro e Leiria estão entre as nove distritais em que não haverá novidades nem mudanças já que se recandidatam sozinhos a eurodeputada Carla Tavares, Nuno Araújo, o deputado Hugo Oliveira e o presidente da câmara Gonçalo Lopes, respetivamente.

A fechar este grupo de candidaturas únicas e sem alterações já que se recandidatam os atuais presidentes está Castelo Branco (Vitor Pereira), Federação Regional do Oeste (Brian Silva), Guarda (Alexandre Lote), Santarém (Hugo Costa) e Setúbal (André Pinotes Batista).

Há ainda os casos de federações com candidatos únicos, mas nas quais haverá mudança no rosto da liderança já que os atuais presidentes estão fora da corrida e são novos nomes que se apresentam: Algarve (Hugo Pereira), Baixo Alentejo (Marcelo Guerreiro), Évora (João Grilo), Portalegre (Tiago Teotónio Pereira) e Viana do Castelo (Luís Nobre).

O caso de Coimbra tem sido notícia já que candidatos à distrital e concelhia, Américo Baptista e Rui Claro, respetivamente, avançaram com uma providência cautelar no Tribunal Constitucional para impugnar as eleições, alegando irregularidades nos cadernos eleitorais, havendo ainda acusações de pagamento massivo de quotas.

Ao lugar que será deixado por João Portugal na federação do PS/Coimbra concorrem Pedro Coimbra (deputado e membro do Secretariado Nacional de José Luís Carneiro) e Américo Baptista, jurista e ex-membro do secretariado da federação de Coimbra.

Também em Braga é certo que haverá mudança de rosto na liderança já que o lugar de Liliana Pereira será disputado por Ricardo Costa, membro da Comissão Política Nacional do PS e vereador na Câmara de Guimarães depois de ter perdido as últimas autárquicas, e Sérgio Castro Rocha, antigo presidente da Junta de Freguesia de Ponte, no concelho de Guimarães.

Bragança é outro dos casos em que haverá disputa entre dois candidatos e é certo que haverá nova presidência, um processo no qual poderia ter havido três listas concorrentes, mas a deputada Júlia Rodrigues e o atual presidente da federação Benjamim Rodrigues decidiram concorrer conjuntamente para "unir o partido no distrito de Bragança e apoiar o trabalho do secretário-geral do PS".

Assim, Júlia Rodrigues vai disputar a federação de Bragança com o vice-presidente da Agência para a Energia (ADENE), Bruno Veloso, que, em 2022, já se havia candidatado e perdido.

Em Vila Real e em Viseu os atuais presidentes recandidataram-se ao cargo, mas veem a sua liderança desafiada.

No caso de Vila Real, o deputado e atual presidente da federação, Rui Santos, vai disputar as eleições com o professor e empresário Ricardo Almeida.

Já em Viseu, Armando Mourisco terá a ex-deputada Lúcia Araújo Silva a concorrer contra si.