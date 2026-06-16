Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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16 de junho de 2026 às 23:00

Artesanato e voz de abracadabra em Silicon Valley

Não apenas as mãos em Silicon Valley estão a fazer um artesanato perigoso; também a voz, as vozes em Silicon Valley, estão a ficar perigosas.

Talvez Silicon Valley seja a nova gruta do Ali Babá, onde se faz um artesanato mágico e a voz é coisa para fazer mexer paredes. Mas comecemos pelo início.

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