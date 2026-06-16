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O homem lá atrás: a ascensão de Olivier com Carlos Moedas

Marco Alves
Marco Alves 07:00
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O novo (e polémico) restaurante no jardim da Estrela é o quarto negócio do empresário num espaço concessionado pela autarquia desde 2023. A parceria é com uma empresa que recebeu uma indemnização de 820 mil da câmara devido a quebra de contrato.

A reformulação de um café-quiosque no jardim da Estrela, em Lisboa, causou alguma polémica nos últimos dias devido à sua transformação num espaço menos popular e mais caro, com uma clara mudança de imagem, ementa, preços e público-alvo. O próprio comunicado enviado às redações usava os típicos termos da turistificação: spot, brunch, sunset, all day eating, snacks, toppings, cocktails e até um “conceito steak & frites sandwich”.

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