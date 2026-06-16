Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
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16 de junho de 2026 às 23:00

O uso abusivo da palavra do Presidente

Incrível como Trump anda há dois meses a repetir as mesmas promessas vãs e isso continua a ter efeito comunicacional e político. Se continua a ser remunerador é porque conseguiu institucionalizar a mentira como instrumento da palavra do Presidente dos EUA. Um novo paradigma que não pode ser encarado com normalidade.

É suposto poder acreditar na palavra do Presidente dos EUA. Nos manuais de jornalismo aprende-se que "o Presidente da República é sempre notícia". Ora, Donald Trump faz, na minha opinião, um aproveitamento abusivo dessa prerrogativa: andamos sempre atrás do que diz, reportamos com a devida projeção e relevância o que o Presidente dos EUA anuncia. Sucede que há uma óbvia e manifesta discrepância entre o alcance das palavras de Trump e a respetiva credibilidade das mesmas.

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