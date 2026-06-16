Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
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16 de junho de 2026 às 23:00

Analógico/digital

Se for um manual técnico, um livro que beneficie do hipertexto, uma mensagem curta, etc. fazê-lo num meio digital é uma enorme vantagem. Mas para ler em certas idades ou ler ficção ou poesia noutras é mau. O olhar humano tem limitações, precisa de espaço para ver e folhear não é replicável num ecrã.

O mundo digital traz consigo uma revolução tecnológica com impacto em muitas áreas do saber, dos negócios, da vida comum. Ninguém contesta o seu valor nas alterações de produtividade e na facilidade de distribuir informação para todos. Um mundo sem digitalização seria um mundo mais pobre, mas…

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