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Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
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16 de junho de 2026 às 23:00

Movimentos católicos conservadores

Estão a crescer e a ganhar influência, até a nível político, funcionando com códigos e liturgia própria. E ainda: deixar de ser vegetariano por razões de saúde; a bióloga que quer salvar as cobras.

Para o trabalho de capa desta semana, sobre os movimentos católicos conservadores que mais estão a crescer, o jornalista Alexandre R. Malhado foi a sete missas diferentes. E quis ir a mais uma, em Fátima, mas foi barrado. À porta da capela da Fraternidade São Pedro, que celebra missa tradicional, o sacerdote responsável intercetou o repórter da SÁBADO, embora o tenha convidado para um café na sala de convívio. Não foi o único local onde ele foi recebido com bolos ou bebidas. O mesmo aconteceu nas comunidades fechadas do Opus Dei, Comunhão e Libertação e Neocatecumenais, onde o jornalista falou com consagrados, padres e leigos para compreender a influência destes movimentos em Portugal.

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