O novo espaço do grupo vai ainda ter serviço de banho e tosquia e treino para cães. O principal objectivo é que o grupo deixe de depender de donativos.

Os dirigentes do grupo IRA — Intervenção e Resgate Animal anunciaram que irão abrir um centro de antedimento médico-veterenário em 2019. O espaço vai abrir na Avenida General Roçadas, na freguesia da Penha de França, em Lisboa.



O IRA anunciou ainda que vai abrir uma creche canina com banhos e tosquias, um centro de treino para cães e passeios para os mesmos. Haverá ainda uma loja com venda de merchandising.



"Este novo projecto visa financiar a plataforma de sustentabilidade do IRA, gerando mais fundos para o nosso crescimento, ‘afastando-nos’ assim da necessidade dos donativos monetários para o desempenho das nossas acções", escreve o grupo na sua página de Facebook. No entanto, vai continuar a aceitar donativos "para animais como bens alimentares, mantas, transportadoras, desparasitantes".



Uma reportagem da TVI deu conta de uma investigação em curso da Polícia Judiciária relativa ao IRA, que protagoniza acções de boicote e de salvamento em prol dos direitos de animais em risco. Alegadas vítimas das acções do grupo disseram à TVI terem sido ameaçadas, agredidas e expostas nas redes sociais com apelos à violência.



Num vídeo alegadamente produzido pelo grupo, várias pessoas surgem encapuzadas ou com máscaras, empunhando machados, bastões ou marretas, com um dos declarados "cabecilhas" a afirmar ao jornalista que o grupo age "paralelamente à lei" nas suas acções.



O deputado do PAN, André Silva já recebeu o grupo na Assembleia da República, mas diz desconhecer qualquer forma de actuação à margem da lei.