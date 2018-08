Um homem acusado de ser responsável por um incêndio, no domingo em Oliveira de Azeméis, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), revelou esta segunda-feira essa autoridade policial, que no processo contou com a ajuda da GNR.Em causa está um fogo florestal que deflagrou na freguesia de Cesar, no domingo, e, segundo a Directoria do Norte da PJ, também afectou terrenos de Macieira de Sarnes e Oliveira de Azeméis, pondo em perigo "várias habitações"."A PJ procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de incêndio florestal", revela essa estrutura em comunicado. "O arguido já foi suspeito da prática de um crime de incêndio florestal no ano de 2010", acrescenta.O homem em causa tem 57 anos de idade, é operário da construção civil e vai agora ser sujeito a um primeiro interrogatório judicial, após o que lhe serão aplicadas "as medidas de coação tidas por adequadas".Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro indicou que o fogo que lavrou domingo em Oliveira de Azeméis teve início às 17:49, foi combatido por 17 homens e quatro veículos, tendo sido dado como controlado às 18:50.