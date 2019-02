Revista do Grupo Cofina fechou o ano de 2018 na liderança das "newsmagazines", face à da sua principal concorrente. Na Internet, a SÁBADO já é dos órgãos de comunicação social mais lidos do País



A revista SÁBADO fechou o ano de 2018 na liderança do segmento das newsmagazines, vendendo, em média, 21.316 exemplares, mais quatro mil do que a sua principal concorrente. No último mês do ano, a SÁBADO, aliás, superou a "Visão" na circulação total paga (que incluiu vendas em banca, assinaturas em papel e vendas em bloco), segundo o último relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT).



Os números consolidados do ano de 2018 revelam ainda uma estabilidade no que diz respeito às vendas em papel da SÁBADO, enquando se verifica uma acentuada quebra da Visão, que vendeu 14.932 exemplares, em novembro, e 14.237 em dezembro. A revista do grupo "Trust in News" evidenciou uma das maiores quebras da imprensa no ano passado, caindo 16% nas vendas em banca e 25% nas assinaturas em papel.



A queda verifica-se ainda no online. A Visão caiu 96% nas vendas digitais e e 75% nas assinaturas digitais. Pelo contrário, nestes items, a SÁBADO, segundo a APCT, cresceu 22% nas vendas digitais e 9% nas assinaturas digitais. O crescimento da revista do grupo Cofina neste sector é sustentado pelos últimos dados do Netaudience, o sistema de medição de audiências online da Marktest. O relatório de janeiro mostra que a SÁBADO está no top 10 dos sites de órgãos de informação, tendo alcançado 1,3 milhões de leitores, colocando-se à frente, por exemplo, do Dinheiro Vivo, TSF ou "O Jogo".



No ano passado, o Correio da Manhã, outra públicação do Grupo Cofina, reforçou a posição de jornal mais vendido em Portugal, segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), esta quarta-feira divulgados. Entre janeiro e dezembro, o CM vendeu em banca uma média de 79 625 exemplares por dia, o que representa uma quota de mercado anual histórica de 62,4% entre a imprensa generalista.



Em segundo lugar na tabela de jornais e revistas de informação mais vendidos em banca mantém-se o semanário ‘Expresso’, com uma média de 56 162 exemplares por edição (quebra de 9% em comparação com o ano anterior), seguido do ‘Jornal de Notícias’, com 34 540 exemplares (menos 9%).



O ‘Record’ volta a garantir a quarta posição no ranking com uma média de 29 099 cópias vendidas diariamente (menos 10%). Logo a seguir surge a revista ‘Sábado’, com 21 316 exemplares (queda de 8%).