O terceiro dia da greve de motoristas de matérias perigosas fez com que várias empresas de transporte rodoviário e fluvial fizessem alterações ou supressões de serviço. A falta de combustível deixou, pelo menos, 2000 postos de abastecimento com falhas e autocarros, táxis, barcos poderão continuar por todo o país. Veja os transportes que já anunciaram estar afetados:

- A Transdev, empresa de transporte rodoviário de passageiros com 1500 autocarros, informou que, devido às "crescentes dificuldades no abastecimento de combustíveis", poderá "ser forçada a realizar alterações à oferta dos serviços de transporte rodoviário de passageiros". Ainda não foram suprimidas quaisquer viagens de autocarro mas algumas operações poderão vira a ser alteradas;

-Também a Barraqueiro Transportes, que integra as empresas Ribatejana Verde, Barraqueiro Oeste, Mafrense e Boa Viagem, indicou que irá suprimir 50% das carreiras locais, urbanas e interurbanas a partir de quinta-feira, garantindo a oferta das inter-regionais para Lisboa. A empresa indica ainda que o plano de gestão de combustível tem em vista "assegurar o arranque das escolas a partir de terça-feira";

- A Transtejo e a Soflusa (TTSL), que asseguram o transporte fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa e Barreiro e Lisboa, acionaram esta quarta-feira o plano de contingência de combustível por via marítima. A empresa da Transtejo explicou que uso das suas reservas apenas faria cumprir o transporte de passageiros até às 24h desta quarta-feira, enquanto a Soflusa indicou que apenas terá combustível até às 24h de quinta-feira;

-A Carris, de acordo com o jornal Público, apenas tem reserva de combustível que garanta o serviço até ao fim de semana, não conseguindo garantir a continuidade dos transportes a partir dessa altura;

-No Porto, a STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto) garante que tem combustível "no imediato" mas que é essencial e urgente" o reabastecimento a curto prazo. Das 419 viaturas que compõe a frota da empresa, apenas 38% são movidas a diesel – com as restantes a moverem-se a gás natural e a serem 100% elétricas;

-A Rede Expressos indicou, através do Twitter, que os seus serviços, por todo o país, estão "a ser operados na totalidade" e estão assegurados para a madrugada e manhã desta quinta-feira.

- A Comboios de Portugal (CP) indicou ao Público que "não existe rutura de combustível" mas que "a situação poderá evoluir desfavoravelmente";

- A empresa de transporte privado urbano Uber alertou também os utilizadores da aplicação para possíveis condicionamentos. Através de uma mensagem, a Uber refere "condicionamentos temporários".

- Do outro lado, os táxis também sofrerão percalços: o presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida, afirmou à TVI24 que a greve de motoristas de matérias perigosas está a provocar "grandes dificuldades em abastecer".

- No Alto Minho, os transportes públicos nos concelhos estão limitados, com o grupo Auto Viação Cura – que realiza transportes em cinco dos dez concelhos da região – a reduzir em 70% as 140 carreiras diárias. Segundo o Jornal de Notícias, os concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Caminha terão apenas autocarros entre as 7h e as 9h e entre as 17h e as 20h;

- A Rodoviária do Oeste reduziu os serviços "ao mínimo" para assegurar o transporte escolar, considerando a situação "muito grave", com as reservas a estarem "baixíssimas". No centro do país, a Rodoviária do Tejo irá suprimir, a partir de quinta-feira, algumas carreiras fora das horas de ponta, para assegurar transporte escolar na próxima semana;

- No Alentejo, a Rodoviária do Alentejo assegura os transportes até domingo, tendo reservas de combustível para assegurar os transportes públicos "pelo menos, até domingo de Páscoa";

- A Sul do Tejo, A TST irá suprimir as carreiras entre Setúbal, Palmela, Pinhal Novo e Lisboa esta quinta-feira, com as restantes ligações na Península de Setúbal a circularem "de acordo com o horário de sábado".