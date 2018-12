A SÁBADO foi a newsmagazine que liderou as vendas em banca nos primeiros 10 meses de 2018, segundo revelam os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). Entre janeiro e outubro de 2018, a SÁBADO vendeu, em média, 22.030 revistas, contra as 18.598 da Visão.Face ao mesmo período de 2017, a SÁBADO aumentou a diferença para a sua concorrente, uma vez que passou de uma média de mais 1.655 exemplares para mais 3.432. Ou seja, mais do dobro. A SÁBADO aumentou ainda a percentagem da quota de mercado, que era de 51,8% e passou para 54,2%.Quanto à circulação digital paga, a SÁBADO também é líder, com uma média de 2.078 assinaturas e vendas digitais entre janeiro e outubro de 2018, face às 1.523 da sua concorrente. Em relação a 2017, a SÁBADO teve um acréscimo de 15%, enquanto a Visão caiu 76%. Na cirulação total (impressa e digital), comparaivamente aos dez meses de 2017, a principal concorrente da SÁBADO registou uma queda de 32%.