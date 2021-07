Falhas no fornecimento de eletricidade em vários pontos do país

Foram detetadas falhas na rede de eletricidade e de telecomunicações em vários pontos do país, como o Algarve, Lisboa, Santarém e Leiria.



Em comunicado, a E-REDES precisou que, "na sequência de um problema registado hoje na rede elétrica europeia, a rede nacional foi afetada, tendo sido necessário proceder, por indicação da REN, a uma interrupção de serviço nalgumas zonas específicas para garantir a estabilidade da rede". "A E-REDES, em articulação com a REN, está a iniciar a reposição progressiva do serviço nas zonas afetadas", lê-se ainda na breve nota de imprensa.

Trofa, Caldas da Rainha, Sesimbra, Santo Tirso, Moscavide, Olivais, Lisboa, Loures, Soure, Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada, Parede, Penafiel e Lagoa são alguns dos locais que registaram falta de eletricidade, avança o Correio da Manhã.De acordo com o jornal Expresso , as falhas na eletricidade tiveram origem numa falha da rede elétrica europeia.Vários concelhos do Norte do País ficaram sem energia elétrica, nesta tarde de sábado. Em causa, segundo uma nota da Câmara de Paços de Ferreira, está uma avaria na subestação de Bustelo, naquele concelho.