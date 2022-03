Exportação de canábis cresceu 600% num ano

Portugal exportou 30 toneladas de flor seca de canábis em 2021, mais de seis vezes mais do que as 4,5 toneladas exportadas em 2020.

O crescimento da indústria da canábis em Portugal segue em força. Em 2021 exportou quase 30 toneladas de flor seca de canábis, seix vezes mais do que as 4,5 toneladas que foram produzidas no país e exportadas em 2020, avança o Jornal de Notícias.







Quase toda a flor de canábis produzida em Portugal é exportada. Na Grécia a eletricidade é muito cara, em Itália há negócios com os quais não te queres envolver. Espanha e Portugal são os melhores países para cultivar, em estufas ou ao ar livre", comentou Olaf Van Tulder, diretor-executivo de outra empresa presente no país, a Syntomax, citado pelo Jornal de Notícias Uma das principais empresas do mundo nesta área, a canadiana Tilray, tem uma unidade de produção em Cantanhede – foi a primeira fábrica do género no país. Existem, também, várias empresas na zona do Alentejo e Algarve, bem como na região de Lisboa e Vale do Tejo.