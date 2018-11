Hospital das Forças Armadas usado como trampolim para promoções

Ainda nenhum director do Hospital das Forças Armadas levou o mandato até ao fim. Terminam a comissão de serviço mais cedo, levando consigo a reforma de oficial general e abrindo a porta a outro para o mesmo caminho.

Em seis anos de existência, o Hospital das Forças Armadas só deveria ter tido dois directores, cargo de oficial general cuja comissão de serviço é de três anos. Contudo, já teve quatro directores. Grande parte entrou em situação de reserva e por isso, findaram funções mais cedo do que o previsto. Com esta alta rotatividade no cargo, os médicos militares, que chegaram ao topo do HFA nos últimos meses antes de entrar em reserva ou reformar-se, levam uma promoção de oficial general.



De acordo com os despachos do Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), o Major-general António da Silva Graça começou as funções no dia 16 de Agosto de 2012 e "deixou de prestar serviço efectivo na situação de Reserva desde 1 de Julho de 2014"; o seu sucessor, o contra-almirante médico naval José Albuquerque e Sousa, entrou em funções do dia 4 de Julho de 2014 e findou a comissão de serviço em Outubro de 2016, tendo passado "à situação de reserva" no dia 4 desse mês; depois, o brigadeiro-general António Tomé tomou posse no dia 24 de Novembro 2016 e cessou as funções no dia 13 de Agosto de 2018, sendo então substituído pela actual directora do HFA, a coronel Regina Mateus.



À SÁBADO, tanto as associação de sargentos como a de oficiais garantem que esta é uma "situação natural", recusando qualquer má-conduta. "Os médicos que assumem o cargo de director do Hospital das Forças Armadas, que é um cargo de oficial general, chegam lá já muito à beira de chegar à reserva. Vai difícil alguém cumprir os três anos", explicou o tenente-coronel presidente da Associação de Oficiais, António Costa Mota.



De acordo com o decreto do Governo que define as directrizes do Hospital das Forças Armadas, que está sob a tutela do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o director tem uma comissão de serviço de três anos. "O cargo de director é exercido por um militar médico, com o posto de comodoro ou brigadeiro-general, designado em comissão normal, por um período de três anos, por despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, rotativamente por cada um dos ramos das Forças Armadas, sob proposta do CEMGFA, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, após indigitação do respectivo Chefe do Estado-Maior", lê-se.



Contudo, quando António Tomé passou à reserva e foi sucedido pela coronel Regina Mateus, a actual directora do HFS, não houve troca de ramos como foi previsto. Na leitura do tenente-coronel António Costa Mota, há dois motivos para esta continuidade: além de Regina Mateus - a primeira mulher a assumir um cargo de Oficial General nas Forças Armadas - ser "uma médica profunda conhecedora do Hospital das Forças Armadas", a passagem para a reserva do general Tomé antecipou o fim do mandato.



"[António Tomé] terminou efectivamente o seu mandato porque passou à reserva", começa o líder da associação de oficiais. "Não tinha como continuar", frisa, salientando que ir para a reserva é uma situação bastante diferente de pedir a demissão. Foi para a reserva, onde ficará cinco anos. Durante esse período, pode ser chamado novamente ao serviço pelo Chefe do Estado-Maior do ramo em questão, caso precise dele no activo. "É uma espécie de 'pré-reforma'", simplifica o tenente-coronel Costa Mota. Após os cinco anos, entra na reforma.



A SÁBADO enviou uma série de perguntas ao Ministério da Defesa e CEMGFA, aguardando a resposta.



"As dificuldades orçamentais têm obrigado os militares a pôr-se de bicos de pés"

Já o presidente da Associação de Sargentos, o sargento-mor José Gonçalves, sustenta que estes casos na direcção do Hospital Militar tratam-se de uma mera "progressão natural da carreira por falta de recursos."



"A taxa de rotatividade [neste cargo] é elevada, é verdade. Mas com a saída para a reforma, houve um grande efectivo que passou para a reserva. Novos quadros tiveram de passar. Esta forma de agir tem sido utilizada para a gestão de correntes das unidades", explicou.



O sargento-mor José Gonçalves também não vê má-conduta ou más intenções pelo facto de ter havido quatro directores, cujo mandato são três anos, em menos de seis anos. Aliás, para o tenente-coronel António Costa Mota, líder da associação de oficiais, "ser director é uma missão extremamente complicada". "Cerca de seis anos depois da criação do Hospital das Forças Armadas, após a extinção do Hospital da Marinha, o Hospital Militar da Estrela e da Força Aérea, ainda não há capacidade de resposta. Um hospital único que rebentou pelas costuras", explicou.



Entre os problemas enumerados pelos oficiais e também pela actual directora do Hospital das Forças Armadas, há uma "falta gritante de pessoal médico e pessoal auxiliar e problemas nas instalações" - até "quebras frequentes de energia". Do Governo não vem solução, queixam-se os oficiais: "O ministro Aguiar-Branco foi à vida dele, Azeredo foi à vida dele. Mas todos estão os problemas mantêm-se. Nem sequer há dinheiro para questões elementares como quebras de energia."



"As dificuldades orçamentais tem obrigado os militares em bicos de pés", corrobora o sargento-mor José Gonçalves. "A criação do HFA nunca ficou consolidada por causa de verbas. Isto teve com a reorganização da defesa e que nunca acabou por ser concluída pelo então ministro da defesa, José Aguiar-Branco", explica.