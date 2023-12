Ex-líder parlamentar do PCP João Oliveira encabeça lista do partido às europeias

O ex-líder parlamentar do PCP João Oliveira vai ser o cabeça de lista do partido às eleições para o Parlamento Europeu de junho de 2024, anunciaram esta terça-feira os comunistas.







João Oliveira - PCP Lusa

Numa nota enviada às redações, o PCP anuncia que o advogado e ex-deputado à Assembleia da República João Oliveira vai liderar a lista ao Parlamento Europeu.A lista do PCP às eleições europeias anteriores foi encabeçada pelo eurodeputado João Ferreira.João Oliveira, advogado de 44 anos, é membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, foi deputado entre a X e a XIV Legislaturas e presidente do Grupo Parlamentar do PCP entre 2013 e 2022.Foi membro do Senado da Universidade de Coimbra, da Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra (AAC), da Direcção do Núcleo de Estudantes de Direito da AAC e ainda da Direcção da Associação de Estudantes da Escola Secundária Severim de Faria, em Évora, segundo a mesma nota.