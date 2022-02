Ex-juiz negacionista não mostra exame PCR no aeroporto e é escoltado pelo SEF

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-juiz Rui da Fonseca e Castro, expulso da magistratura por incentivar à quebra das regras sanitárias de combate à covid-19, foi escoltado para fora do Aeroporto de Lisboa por agentes do SEF. O episódio aconteceu na segunda-feira depois de Fonseca e Castro ter recusado mostrar o teste PCR obrigatório no regresso de voos do Brasil, como era o seu caso.







Tiago Petinga/LUSA

Num vídeo que circula pelas redes sociais é o próprio que explica o sucedido. "Acedi a cumprir a obrigação de fazer um teste PCR com resultado negativo para embarcar. No regresso ia disposto a mostrar o teste, mas quando um grupo de ‘funcionariozecos’ da Securitas me disse que teria de colocar uma pulseira amarela após mostrar o exame, e assim poder sair do aeroporto, recusei de imediato", refere no vídeo.Leia mais no Correio da Manhã