Começou tudo há já uma década. Durante quatro anos e meio, o Hospital de São João angariou 625.511,41 euros para a construção da Ala Pediátrica. Este valor foi arrecadado entre mecenas, leilão de obras de arte, galas na televisão pública, doares privados, grandes empresas, farmacêuticas.Quando, em fevereiro de 2015, o hospital transferiu o valor angariado para a Associação Humanitária Um Lugar para o Joãozinho, já presidida por Pedro Arroja, apenas foram entregues 548.983,48 euros. O que justifica essa diferença?"Tarefas administrativas e de promoção do projeto do Joãozinho", respondeu àfonte oficial do Hospital, que remeteu em anexo uma folha A4 com 50 despesas e que justificam, ao cêntimo, essa diferença.