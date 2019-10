José Sócrates e a suspeita do consumo de cocaína Durante a fase de investigação da Operação Marquês, o Ministério Público suspeitou que o antigo primeiro-ministro também usava o dinheiro, detido pelo seu amigo Carlos Santos Silva, para comprar droga. Sócrates vai prestar novas declarações esta segunda feira. - Portugal , Sábado.

Segundia dia de interrogatório e mais Portugal Telecom: o tema continuará, esta terça-feira, bem presente na sala do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde o juiz Ivo Rosa está a interrogar José Sócrates, o principal arguido da Operação Marquês, acusado de 31 crimes. A questão da PT é um tema central no processo, já que, segundo a acusação, só com o chumbo da OPA da SONAE à empresa, Sócrates terá recebido 12 milhões de euros do Grupo Espírito Santo.Esta segunda-feira, no primeiro dia de interrogatório, José Sócrates declarou nunca ter sido pressionado por Ricardo Salgado na OPA da Sonae à PT. José Sócrates procurou desmontar a acusação do Ministério Público, ponto por ponto, e fez uma declaração de princípios. Incialmente, o antigo primeiro-ministro foi ouvido sobre a possível intervenção que teve OPA da Sonae à Portugal Telecom.José Sócrates disse ser falso que o seu Governo (que chefiou entre 2005-2009) tenha favorecido a PT e alegou que terá sido Paulo de Azevedo e não Ricardo Salgado a pedir-lhe que o seu Executivo votasse a favor da compra da PT pela Sonae. O antigo primeiro-ministro diz que nunca foi pressionado por Ricardo Salgado para que a Caixa Geral de Depósitos votasse contra a OPA da Sonae à PT (decisão que mais tarde foi tomada pela Caixa, mas que segundo a acusação este era um negócio que interessava a Ricardo Salgado para continuar a dominar a PT).Os mais de 400 quilómetros que separam Torre de Moncorvo de Lisboa não impediram que as ondas de choque do terramoto provocado pelo negócio feito, em 2014, pela Portugal Telecom (PT) em obrigações da Rioforte (Grupo Espírito Santo) atingissem também aquela vila transmontana.Foi apenas uma questão de tempo e de valores, conforme ficou registado a 8 de Janeiro de 2015, o dia em que o 2º sargento da GNR local preencheu um "auto policial" pouco ou nada habitual por aqueles lados. A começar pela identificação dos ilustres denunciados: os então administradores da PT "sr. Henrique Manuel Fusco Granadeiro e Zeinal Abedin Mohamed Bava" e os "antigos e actuais administradores do BES, na pessoa do sr. Ricardo do Espírito Santo Silva Salgado e outros".É a partir de dezenas de testemunhos e do acesso a documentos confidenciais que podem ser contadas as histórias da vida de uma empresa que chegou a valer em Bolsa mais de 12 mil milhões de euros. A PT foi um autêntica multinacional que acabou desmembrada porque se envolveu numa teia de influências e em negócios que levaram ao seu desaparecimento até como marca.Um verdadeiro caso de polícia que também causou mossa ao dono de dois pequenos supermercados localizados em Torre de Moncorvo. Paulo Jaloto, 49 anos, comprou 17.550 acções daquela que era a empresa-modelo portuguesa. Em 2006, cada acção da PT custou-lhe 3,94 euros, mas em Agosto de 2014 teve de as vender apressadamente por 1,40 euros. Prejuízo total: 45 mil euros. À GNR, Jaloto disse que se sentia enganado e apontou a razão: para ele, era "público e do conhecimento generalizado" que a perda de valor das acções não tinha sido originado pelo risco inerente às flutuações do mercado bolsista, mas sim devido a eventuais práticas de "má gestão, burla e favorecimento ao BES". À SÁBADO, o antigo accionista insiste: "Estamos a falar de uma empresa construída pelos avós de muitos portugueses. Senti-me totalmente ludibriado."O episódio das poucas dezenas de milhares de euros do empresário de Trás-os-Montes, que está até hoje a tentar ser ressarcido na justiça portuguesa, contrasta com o que sucedeu três meses antes, em Outubro de 2014, quando Luís Pacheco de Melo, administrador financeiro da PT, multiplicou por 100 não o prejuízo, mas a possibilidade de risco que pendia sobre a própria fortuna pessoal. Resumindo: o que esteve então em causa não foram as acções ou os negócios com o BES/GES que ajudara a fazer durante anos a troco de um salário milionário, mas o que tinha de tratar de forma rápida para proteger no estrangeiro o que juntara em contas pessoais no Barclays.Em 2014, as transferências de Pacheco de Melo atingiram um total de 4,7 milhões de euros, com as ordens de movimentação do dinheiro a levantarem logo suspeitas sobre os motivos das operações - a ideia era que os milhões passassem por uma conta da mulher do gestor em Portugal e depois seguissem para um banco em Inglaterra. O Barclays perguntou porquê a Pacheco de Melo e depois informou o Ministério Público (MP): "A justificação efectuada pelo cliente prende-se com o receio deste face à função que desempenha na PT SGPS e à relação com o BES, sobretudo o investimento efectuado pelo primeiro em papel comercial da Rioforte, e às possíveis consequências/responsabilização que daí possam advir."Com uma resposta com tamanha dose de sinceridade, o banco não teve dúvidas em considerar que poderia estar em causa a "deliberada intenção de ocultação do património face a possíveis responsabilidades que possam vir a ser atribuídas em virtude do cargo que o cliente ocupa". No MP, a informação deu origem a mais um processo administrativo confidencial de suspeita de branqueamento de capitais, o PA 2.114/2014, que acabou anexado às dezenas de milhares de páginas da Operação Marquês. Mas o caso não teve qualquer consequência negativa em termos criminais para o gestor. Afinal, até fora dele a decisão de mandar levantar 128 milhões de euros da PT que estavam depositados no BES. Isto após o afastamento de Ricardo Salgado e poucos dias antes de o Banco de Portugal (BdP) ter ordenado a 3 de Agosto de 2014 o congelamento de todas as contas no banco.Na prática, o procurador Rosário Teixeira e o investigador tributário Paulo Silva optaram por utilizar Pacheco de Melo como testemunha privilegiada dos meandros da influência do BES na PT e também num dos processos que foi junto à Operação Marquês, o caso PT/BES, o polémico investimento/empréstimo de cerca de 900 milhões de euros que não foi pago até hoje pelo império empresarial falido liderado por Ricardo Salgado.A julgar pela acusação do Ministério Público na Operação Marquês, Ricardo Salgado fez jus à fama de ser o "dono disto tudo" até na questão da construção da ligação umbilical da PT ao BES (o banco chegou a deter directamente quase 12% da PT e a controlar indirectamente accionistas como a Ongoing e a Fundação Berardo), fazendo da primeira uma autêntica torneira financeira dos Espírito Santo. As contas feitas o ano passado pelo MP são avassaladoras: "Entre 2001 e 2015, por Ricardo Salgado ter conseguido condicionar a gestão da PT aos seus interesses, o grupo BES recebeu da PT, a título de pagamentos de serviços prestados, recebimento de dividendos e disponibilidade financeira por via da concentração no BES das aplicações de tesouraria, um valor superior a 8,4 mil milhões de euros."Ou seja, os 900 milhões foram apenas um pormenor, mas um pormenor que ajudou a enterrar de vez a PT. O último capítulo deste complexo enredo económico, político e criminal é o recente pedido de arresto de bens à operadora brasileira Oi (empresa que se fundiu com a PT em 2014) feito pela Pharol, uma empresa que praticamente não tem funcionários e que em 2015 mudou de nome deixando de chamar-se PT SGPS. Tal como antes, a Pharol limita-se a gerir cerca de 22% de participação accionista na Oi. E tenta minorar os danos que todas as comparações evidenciam. Por exemplo, no fim de 2017, a Pharol valia no mercado apenas 216 milhões de euros. Mais: na data em que foi anunciada a fusão com a Oi, em Outubro de 2013, cada acção da PT valia 3,60 euros. Quando se transformou em Pharol, a 29 de Maio de 2015, cada acção baixara para 50 cêntimos. Na última terça-feira, dia 16, o valor na Bolsa de Lisboa era de menos de metade: 24 cêntimos. A culpa é também da (má) história da PT.Segundo o pedido de arresto da Pharol a que a SÁBADO acedeu, entrado em Maio passado no Juízo Central Cível de Lisboa, a herdeira da velha da PT dá a entender que uma parte da desvalorização tem a ver com o facto de a empresa ter sido enganada em todo o processo de fusão e de reforço do capital da operadora brasileira. Segundo a Pharol, o prejuízo atingirá os 7 mil milhões de euros.No processo 11.634/18.7T8LSB, o escritório de advogados de João Caiado Guerreiro, que representa a antiga PT SGPS, questiona a boa-fé dos brasileiros aquando do aumento de capital, em Março de 2014. Nesta operação, os portugueses contribuíram essencialmente com activos, por exemplo acções da Portugal Telecom SGPS, 40% de acções da Cabo Verde Telecom e 25% da Unitel de Angola (ver infografia p. 42). Entretanto, pouco mais de um ano depois, em Junho de 2015, a PT SGPS foi vendida à Altice por 5,8 mil milhões de euros. O problema é que esse dinheiro caiu num saco sem fundo, pois em 2016 a operadora brasileira requereu a recuperação judicial por estar praticamente falida. "O que é que aconteceu ao dinheiro que a Oi encaixou com a venda PT SGPS à Altice?", questiona a Pharol no pedido de arresto.A empresa portuguesa alega em tribunal que os pressupostos em que se baseou a entrada no aumento de capital estavam errados ou eram falsos, até porque em Março passado a Oi já foi obrigada a apresentar uma "reexpressão dos exercícios de 2015 e 2016". Por outras palavras, admitiu a "necessidade de rever as suas contas no montante de 21 mil milhões de reais", qualquer coisa como 4,9 mil milhões de euros. Tudo, rematam os advogados da Pharol, "como se nada fosse". Em conclusão: quando os accionistas portugueses entraram na aliança das telecomunicações e foram levados a reforçar a sua participação no capital da Oi foram ludibriados por falsas contas apresentadas pelos brasileiros.Por isso, a Pharol argumenta no tribunal com a necessidade de urgência de decretar o arresto, uma vez que no processo de recuperação judicial que corre no Brasil pode estar em curso uma venda de activos, como os 25% da participação na operadora angolana Unitel, criada em Dezembro de 2000 e que se transformou em mais uma mina de ouro para os cofres da PT. É que, há 18 anos, bastaram 2,8 milhões de euros para a PT adquirir 1/4 da empresa controlada por Isabel dos Santos, uma das filhas do então Presidente de Angola, pela Sonangol e pelo general Leopoldino do Nascimento através da Geni, SARL. Na altura, a PT ficou com duas tarefas primordiais: a cedência de tecnologia e de marketing. E o negócio correu de vento em popa até 2011: desde 2001, a PT recebeu mais de 800 milhões de euros vindos de Angola.Mas os poderosos sócios angolanos também encheram os bolsos. Documentos internos confidenciais da Unitel a que a SÁBADO acedeu revelam que, só entre 2007 e 2010, a Geni recebeu dividendos de 560 milhões de dólares (cerca de 467 milhões de euros). E que, no mesmo período, a empresa transferiu para o accionista Leopoldino cerca de 143 milhões de dólares (120 milhões de euros).Só que tudo desabou por causa de guerras internas na Unitel, devido à criação da Africatel pela PT (com um fundo nigeriano com ligações a George Soros, considerado pelo regime angolano como um inimigo político) e à pressão dos angolanos para comprarem as acções nas mãos da PT. Como represália, Angola deixou de pagar os dividendos e o diferendo arrasta-se até hoje nos tribunais de Paris. A conta reclamada pela Pharol/Oi é de 600 milhões de euros.Entretanto, a própria Pharol debate-se no processo de arresto à Oi com outro problema: as custas judiciais. Porque se se considerar o valor total da acção, que pode atingir os 7 mil milhões de euros, isso implicaria o pagamento de 43 milhões de euros só em taxas de justiça. "Equacionando a hipótese de se verificarem dois graus de recurso, este valor duplicaria, alcançando 87 milhões de euros" só na providência de arresto, refira-se. Já na acção principal - que é o processo seguinte à fase cautelar -, considerando que a mesma seria julgada em primeira instância, recurso e revista, as contas da tabela de custas disparariam para 174 milhões de euros.A saída para a Pharol passará por, ao abrigo de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC) de 2016, pedir apoio judiciário que a isentará de custas. Longe vão os dias de fausto de antigamente.Na década de 90 do século passado, a Portugal Telecom começou por se chamar Comunicações Nacionais, SPGS, SA (CN), uma holding que juntou durante alguns anos todas as participações históricas do Estado no sector: a Telefones de Lisboa e Porto (TLP), que tratava do serviço telefónico nas duas grandes cidades; os Correios, Telégrafos e Telefones, que além do correio exploravam o serviço telefónico no resto do País; e a Companhia Portuguesa Rádio Marconi (CPRM), centrada na radiotelegrafia, telefonia sem fios e comunicações internacionais.Quando a 1 de junho de 1995 avançou a primeira fase da privatização (27,26%), a empresa já tinha sido baptizada pelo Governo como Portugal Telecom, SA e previa-se uma operação financeira inovadora porque o objectivo era pôr acções à venda em Portugal e no estrangeiro. Por isso, ministros, bancários e profissionais da Bolsa juntaram-se nas instalações na nova obra faraónica do cavaquismo, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Um total de 400 pessoas tiraram todas as dúvidas sobre o método de entrada nas bolsas e a colocação no mercado da PT acabou por ser um sucesso: em Portugal, no Reino Unido e nos EUA.Gerida pelo socialista Murteira Nabo entre 1995/2002, a comissão executiva da empresa entrou na Bolsa em pleno período de euforia pelas tecnológicas e cada acção foi vendida por 27 euros. Em menos de um ano já estavam a valer mais de 140 euros. A bolha dos canais de tv pagos e o marketing de proximidade era já um dos trunfos da PT. No terreno, a máquina de vendas da coqueluche da PT, a TV Cabo, funcionava porta-a-porta, ou através de call centers e quiosques de rua. Quaisquer semelhanças com o actual boom de comerciais do imobiliário fazem sentido, compara o pai do megaprojecto da PT lançado em 1993 e concretizado nos anos seguintes. Começou com um núcleo de 20 pessoas, a funcionar no edifício América, em Lisboa, que rapidamente subiu para 300 - fora as equipas externas de serviços especializados. "Com o tempo eram dezenas de milhares de pessoas e estávamos a construir um novo modelo que gerava um enorme entusiasmo para quem planeava e fazia engenharia", recorda à SÁBADO José Graça Bau, o histórico líder da TV cabo que se reformou em 2006. Folhetos semelhantes aos de supermercado anunciavam o pacote de 30 canais (alguns perduram, como o Panda, Odisseia ou História). No fim da década, investiram em canais de produção própria, como o CNL (Canal de Notícias de Lisboa) que deu origem à SIC Notícias. "Em poucos anos, atingimos um milhão de clientes. Distribuíamos um folheto, a três dimensões, de onde saía o Fibras, a nossa mascote", diz.A euforia estendia-se à equipa de vendedores: os melhores dos melhores, não mais de 10, tinham férias de luxo. "Oferecíamos 10 viagens ao México, com estadias de uma semana", prossegue Graça Bau. E o campeão anual de vendas? "Levava um automóvel Smart Roadster", responde. Graça Bau passou pela reestruturação orgânica da PT de 2004, assistiu à ascensão meteórica de Zeinal Bava (na empresa desde 1999) e saiu pouco depois de outra fase decisiva da operadora: a oferta pública de aquisição lançada pela Sonae. A OPA de 2005 viria a estar na base das primeiras suspeitas de crimes de corrupção da Operação Marquês (pagamentos de milhões a Salgado, Sócrates, Bava e Henrique Granadeiro) e obrigou a PT a separar-se da PT Multimédia, o chamado spin-off da dona da TV Cabo (transformada depois na Zon) que ficou concluído em Novembro de 2007. E que deu um bolo de 6,3 mil milhões de euros que foram distribuídos pelos accionistas. E por muitos interesses instalados. Com o BES à cabeça, que ficou com um lote de acções da nova empresa avaliadas em mais de 100 milhões de euros. Quando a Anacom (regulador nacional das telecomunicações) questionou a semelhança entre a estrutura accionista da PT e da PT Multimédia, o BES decidiu vender 5% do capital desta última. E quem comprou? A Espírito Santo Irmãos, SGPS, sociedade do universo Espírito Santo.Todos ganharam. Já antes, só as cinco fases da privatização da PT, que ocorreraram entre 1995/2000, renderam um total de 4,9 mil milhões de euros. Dava para construir e equipar, pelo menos, nove hospitais semelhantes ao projecto do de Lisboa Oriental que vai reunir 11 hospitais da capital e deverá entrar em funcionamento em 2023. As contas das jornalistas Alexandra Machado (Jornal de Negócios) e Alda Martins seguem este rumo, mas fazem-se com números ainda mais astronómicos publicados na "A Implosão da PT, um livro editado em Outubro de 2015, precisamente quando as autoridades policiais e do MP já tinham feito as primeiras grandes buscas à operadora de telecomunicações: "Desde a privatização e até 2014 - último ano em que pagou dividendos -, a empresa entregou mais de 11,7 mil milhões de euros (entre dividendos, compra de acções próprias e distribuição das acções da PT Multimédia). Um valor que dava para construir quase 70 Estádios da Luz." Ou, para fazer 13 novas pontes como a Vasco da Gama.Privilegiada ou cobiçada pelo poder político - que a usou sempre como cartão-de-visita no estrangeiro (por exemplo, para divulgar o computador Magalhães) e para manobras internas como a tentativa de asfixia da comunicação social e a compra da TVI -, a PT dificilmente podia falhar como negócio. Até porque, na prática e durante anos, a empresa teve em exclusivo o bolo das telecomunicações do País. Até a rede de cobre lhe foi vendida sem concurso público em 2002 pelo Estado. A ministra das Finanças, a social-democrata Manuela Ferreira Leite, autorizou a venda por 365 milhões de euros, um valor muito aquém do mercado, sendo o negócio visto como necessário às finanças públicas e ao cumprimento do défice de 3%. Mas só a PT lucrou com isto, pois registou o investimento no balanço anual com uma nova avaliação - 640 milhões de euros.Não seria a última vez que dinheiro, negócios e interesses políticos se cruzariam na empresa. Um dos mais relevantes aconteceu com o governo de Sócrates, a partir de 2010, e a transferência para o Estado dos muitos milhões de euros que compunham os três fundos de pensões da empresa. Um total de 2,7 mil milhões de euros - 1,6% do PIB. Políticos à parte, o BES tratou sempre do assunto PT como um assunto caseiro, sobretudo com os administradores Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, dois homens da confiança de Ricardo Salgado que chegaram ou ganharam força na PT a partir de 2005. Segundo o MP, quando Salgado lhes ligava ou reunia com eles no BES era para lhes dar ordens. E tanto podiam ser sobre as grandes linhas estratégicas da expansão da PT ou assuntos ‘menores’ como a escolha da holding do BES/GES, a Opway, para construir o data center da PT na Covilhã. Num telefonema gravado pelo MP na Operação Marquês, o líder do BES solicitou a Zeinal Bava que "visse se podia fazer alguma coisa" sobre o concurso em causa e o gestor da PT respondeu-lhe que assim o faria. Também no negócio de compra em 2012 do Pavilhão Atlântico, em Lisboa, o BES mexeu alguns cordelinhos. Integrado no consórcio que ganhou o concurso, Salgado assegurou antes que a PT entrava com 10 milhões de euros para dar um novo nome ao pavilhão durante 10 anos: Meo Arena. Zeinal ainda lhe disse ao telefone que a PT tinha pouco interesse naquilo, mas vincou que aceitava tudo "por ser importante para o BES". As decisões também eram tomadas assim, como referiu Carlos Santos Ferreira, antigo presidente da CGD (accionista da PT), quando foi ouvido na Operação Marquês: "Questionado quem é que mandava na PT, quem era o privilegiado, o depoente refere que era o BES e sempre foi."Na expansão internacional, a PT chegou primeiro à Ásia, porque herdou da Marconi 28% da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), o único operador de serviço fixo e móvel do território que resultou de uma sociedade feita em 1981 com a Cable & Wireless e o Governo de Macau. Com a transferência de administração de Macau para a China, a PT obteve também uma licença para a TV Cabo Macau (a empresa já tinha sido lançada e era um sucesso em Portugal), cuja maioria do capital chegou a ser controlada pela empresa portuguesa - 87,5%.A estratégia era avançar em força para a China, Singapura, Indonésia e Malásia, mas os negócios acabaram por nunca ser feitos devido a influências políticas e decisões das administrações lideradas por Miguel Horta Costa e Henrique Granadeiro. A estratégia para o Oriente acabou por ser abandonada de vez em 2007 quando a PT anunciou a venda da TV Cabo Macau. Anos depois, em 2013, seguiu-se a alienação da histórica posição na CTM por cerca de 300 milhões de euros. No Oriente só sobreviveu a parceria com Timor Leste, que já tinha funcionado como porta-voz da diplomacia nacional logo após a independência, em 2002. Hoje, até isto está nas mãos da brasileira Oi.A justificação para todas as vendas foi a mesma de sempre: a PT tinha de se concentrar no Brasil e na África de língua portuguesa. O avanço para o Brasil aconteceu cedo, logo em Julho de 1998 com a compra da Telesp Celular por 3,59 biliões de reais. Depois, em 2000, foi adquirido o portal brasileiro Zip. Net (em Portugal, foi comprado na mesma altura o Sapo.pt e a Lusomundo). Aos brasileiros foram pagos cerca de 400 milhões de euros, mas um ano depois a PT trocou o Zip.net por uma participação de 17,9% na UOL, o maior portal de acesso à Internet do Brasil. A compra de acções da UOL subiria ainda para 28% até a PT vender tudo, em 2010, ao fundador do UOL: 160,5 milhões de euros. Entre os negócios Zip.Net e UOL evaporaram-se mais de 300 milhões de euros.Uma migalha comparada com os lucros que a operação brasileira chegou a dar depois da compra, em 2003, da operadora Vivo, um negócio feito com os sócios espanhóis da Telefónica que deu origem ao operador móvel líder do mercado brasileiro. Sete anos depois, a opção passou por vender os tais 50% na Vivo. Depois de alguns avanços e recuos e com o Governo de José Sócrates a vetar uma oferta de 7,1 mil milhões de euros, o valor final da venda chegou aos 7,5 mil milhões de euros. Uma "vitória" reclamada pela administração da PT e por José Sócrates. Uma vitória de Pirro? Rafael Mora, antigo administrador da Ongoing e da própria PT, fez outras contas ao MP: "Interpelado então sobre qual foi o preço final da operação, o depoente afirmou que foram os 7,15 mil milhões de euros anuindo que 350 milhões de euros foram diluídos com o diferimento do pagamento".A operação, aprovada "por unanimidade" pelos membros do conselho de administração da PT, foi muito boa para o BES. Porque, a partir daquela data, a PT, recheada de liquidez, começou a comprar muita dívida do grupo de Ricardo Salgado, tal como confirmou Luís Pacheco de Melo: "Depois da venda da Vivo, entraram numa primeira tranche entre 4 mil milhões ou 4.5 mil milhões (...) e ai é que se dá o reinício do investimento, para além dos depósitos, uma parte foi investida nesse tipo de títulos, na altura era ESI (Espirito Santo International), não era Rioforte".Porém, os olhos do BES, da PT e do Governo já estavam na Oi, que se chamava então Telemar. Mesmo antes da venda a Vivo. Exemplo disto é um email de Paulo Pereirinha, alto quadro da PT, para Teresa Amorim, do BES, em Julho de 2008, com uma apresentação com "reflexões para a criação de um operador multinacional de cariz lusófona", o tal "projecto mágico" com a Oi. Aquele que acabou por destruir a PT e que levou o MP a acusar Ricardo Salgado, José Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro de crimes de corrupção. Os últimos três por receberem muitos milhões de euros com origem em empresas secretas do BES/GES. Bem antes, em 2014, Bava, o génio da finança e das telecomunicações distinguido com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, tinha deixado a presidência da Oi devido aos polémicos investimentos da PT na Rioforte. Saiu com uma indemnização de 5 milhões de euros.