O ex-espião do Serviço de Informações e Segurança (SIS) Frederico Carvalhão Gil foi detido, esta sexta-feira, para cumprir a pena de sete anos e quatro meses a que foi condenado pelos crimes de espionagem e corrupção passiva. A detenção de Carvalhão Gil e a condução à cadeia foi realizada pela PSP. À pena de sete anos e quatro meses terá que ser descontado o tempo de prisão preventiva e domiciliária a que já esteve sujeito.Entretanto, esta semana, Frederico Carvalhão Gil, numa denúncia feita ao Conselho Superior da Magistratura, acusou de "denegação de justiça" os cinco juízes que o julgaram e condenaram por corrupção em dois tribunais. Numa extensa queixa, revelada na edição impressa da SÁBADO , com dezenas de documentos, diz que os julgamentos não foram honestos. "A parte do cérebro daquele Tribunal [1ª instância] que faz a interpretação deve ser pura plasticina: molda-se a tudo", escreveu o antigo espião.Depois de condenado em primeira instância, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, em junho do ano passado, a pena de sete anos e quatro meses aplicada ao ex-espião dos Serviços de informações e Segurança, Frederico Carvalhão Gil. O acórdão da autoria dos juízes desembargadores Jorge Raposo e Margarida Ramos de Almeida manteve na íntegra a decisão de primeira instância, que condenou o antigo espião pelos crimes de corrupção passiva para acto ilícito e espionagem.Segundo o texto dos juízes desembargadores, no recurso apresentado, o advogado José Preto questionou vários procedimentos do tribunal de primeira instância e só na resposta ao parecer do Ministério Público do Tribunal da Relação de Lisboa pareceu "insurgir-se contra a pena ou penas e contra as consequências da dupla conforme", isto a aplicação imediata da pena, quando há uma concordância absoluta entre as decisões do tribunal de julgamento e de recurso. "Não resultado da motivação, nem das conclusões" do recurso em si, continuaram os desembargadores, "nenhuma questão com a dosimetria das penas está este tribunal impedido de reapreciar essa matéria por extravasar o objecto do recurso".Frederico Carvalhão Gil foi condenado, em fevereiro de 2018, a sete anos e quatro meses de prisão pelos crimes de espionagem e corrupção passiva para acto ilícito. Desde essa data encontra-se em prisão domiciliária. Transitada a decisão em julgado, o ex-espião será levado para uma cadeia.O julgamento do antigo agente do SIS realizou-se à porta fechada, visto que foram discutidas matérias relacionadas com segredos de Estado e por isso, sigilosas. O Ministério Público defendeu que Carvalhão Gil foi recrutado pelo Serviço Externo da Federação Russa (SVR) para, a troco de pagamento de quantias em dinheiro, prestar informações cobertas pelo segredo de Estado às quais tinha acesso devido às suas funções. A acusação diz ter apurado a realização de três encontros entre o arguido funcionário do SIS e o oficial do SVR Sergey Nicolaevich Pozdnyakov.Segundo o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, na posse do oficial do SVR foi encontrado e apreendido um documento manuscrito que lhe havia sido entregue pelo funcionário do SIS, contendo informação que foi considerada protegida pelo segredo de Estado. Neste documento, tal como a SÁBADO revelou, encontra-se o nome de Dias Loureiro, antigo ministro de Cavaco Silva, e dados pessoais de Gil Vicente, actual director adjunto do SIS.Ao funcionário do SIS foram apreendidos diversos documentos com a classificação NATO e objectos, bem como a quantia de 10 mil euros, verba que lhe havia sido entregue pelo oficial do SVR, como contrapartida das informações que indevidamente tinha recebido, segundo a acusação. Segundo o acórdão, na casa de Carvalhão Gil foram ainda encontrado um total de 262 documentos classificados: 262 "Nato Restricted", cinco "confidenciais" e um "reservado.Em Fevereiro deste ano, Carvalhão Gil avançou com uma petição ao Parlamento, pedindo que a Comissão de Assuntos Constitucionais obrigue o Conselho de Fiscalização das secretas a alterar o relatório de 2017. Um relatório que Carvalhão Gil diz referir o seu caso pessoal (ainda antes de qualquer julgamento), especificando que tal viola os direitos humanos.