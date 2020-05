Espião do SIS e alegado escritor-fantasma de Sócrates juntos em conferência da JSD

A Juventude Social-democrata de Lisboa (JSD/Lisboa) vai realizar esta terça-feira uma conferência sobre "proteção de dados e cibersegurança" em tempos de Covid-19 que terá no seu painel de especialistas Jorge Silva Carvalho, ex-diretor do SIED condenado no chamado "caso das secretas", e Domingos Soares Farinho, alegado "escritor-fantasma" do antigo primeiro-ministro José Sócrates e acusado de crimes como burla qualificada, abuso de poder e falsificação de documentos depois de investigado no âmbito da Operação Marquês.

O evento, que terá início às 21h30 a partir da plataforma Zoom, terá ainda a participação de Mauro Xavier, antigo presidente da concelhia do PSD/Lisboa e moderação por parte de Vasco Garcia, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. No cartaz da conferência, divulgado pela JSD Lisboa, Jorge Silva Carvalho é descrito como "consultor especializado em Inteligência e Segurança", enquanto o Domingos Farinho surge como "Professor Auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa". A SÁBADO tentou contactar, sem sucesso, o líder da concelhia da JSD/Lisboa, Ivan Duarte, sobre com foi feita a escolha dos oradores.





A juventude social-democrata refere também que o tema surge do "crescimento exponencial da digitalização devido à pandemia da covid-19", indicando que na conferência serão abordados os "riscos para a intimidade, liberdade e priivacidade".

Jorge Silva Carvalho, antigo dirigente do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, foi condenado em março de 2018 a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa, por violação do segredo de Estado e outros crimes, após ter transmitido informação confidencial ao grupo privado Ongoing, para o qual começou a trabalhar depois de deixar as secretas, entre 2010 e 2011. Foi também condenado por espiar a faturação do telemóvel do jornalista Nuno Simas e ter devassado a vida privada do antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão.

Domingos Farinho, professor da Faculdade de Direito, é acusado pelo Ministério Público de ser o verdadeiro autor do livro de Sócrates A Confiança no Mundo", pelo qual recebeu cerca de 100 mil euros através da empresa do arguido Rui Mão de Ferro, sócio e administrador de várias empresas do universo empresarial de Carlos Santos Silva, outro dos arguidos.

Está acusado dos crimes de burla qualificada, abuso de poder e falsificação de documento. Segundo o Observador, o professor iria receber pagamentos de 53.900 euros por ter colaborado na tese de doutoramento de José Sócrates que devia ter sido apresentada pelo ex-primeiro-ministro na universidade francesa Science Po, que não chegaram a acontecer por este ter sido detido entretanto.