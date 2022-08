Ex-deputado Ricardo Rodrigues acusado de prevaricação e abuso de poder

Ricardo Rodrigues, presidente da câmara de Vila Franca do Campo, foi acusado de prevaricação e abuso de poder. Após roubar gravadores à SÁBADO, o ex-deputado tem novamente problemas com a Justiça.

O Ministério Público acusou Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (CMVFC) e ex-vice-presidente da bancada parlamentar do PS, pelos crimes de prevaricação e abuso de poder em caso de alegado favorecimento do irmão em 2018, confirmou à SÁBADO fonte oficial da Procuradoria-Geral da República. Segundo o despacho de acusação datado de 23 de junho de 2022, a que a SÁBADO teve acesso, o autarca terá delineado “um plano”, em articulação com os então vereadores do PS Carlos Pimentel e Nélia Guimarães, incluindo o marido Orlando Guimarães, para adjudicar ao irmão Luís Rodrigues a concessão de um espaço de restauração na Rotunda dos Frades, nos Açores.