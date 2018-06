Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS, adjudicou a concessão de um espaço de restauração, uma obra camarária avaliada em 90 mil euros, a uma associação do seu irmão e do marido da vereadora socialista Nélia Guimarães.





O restaurante está a ser construído com fundos da autarquia, apesar de a obra não ter sido inscrita no Orçamento para 2018, e está localizada na Rotunda dos Frades, zona nobre da cidade onde até são celebradas as festas anuais de São João. Tanto a construção do espaço como a atribuição da concessão avançaram sem consulta aos membros de outros partidos desta câmara que está numa situação de ruptura financeira , de acordo com dados do Conselho das Finanças Públicas (CFP).Luís Rodrigues, irmão do autarca de Vila Franca do Campo, e Orlando Guimarães, marido da vereadora socialista Nélia Guimarães, fundaram a Associação Amigos de Vila Franca do Campo a 6 de Fevereiro de 2018, um mês e meio antes da abertura do concurso público desta concessão. No dia 23 de Março de 2018, o presidente da Câmara determinou - por despacho directo - a abertura do procedimento com vista à concessão do direito de exploração. O concurso terminou no dia 14 de Abril e foi ganho pela associação do seu irmão.De acordo com o documento da constituição da Associação Amigos de Vila Franca do Campo, a que ateve acesso, a associação, "sem fins lucrativos", "tem como fim a promoção e organização de actividades, eventos de vária ordem, nomeadamente gastronómicos, espectáculos culturais, artísticos e desportos, concertos, festivais e festas temáticas". A associação tem sede na Rua da Palmeira, número 22-B, de Vila Franca do Campo.A única coisa que separa Ricardo Rodrigues de infringir as regras de incompatibilidade é a definição juridica da empresa, que é uma associação sem fins lucrativos. Caso a Associação Amigos de Vila Franca do Campo fosse uma empresa, há um regime de incompatibilidades que proíbe negócios entre titulares de cargos públicos e empresas em que os seus ascendentes, descendentes ou colaterais tenham mais de 10%. "As empresas cujo capital seja detido numa percentagem superior a 10% por um titular de órgão de soberania ou titular de cargo político, ou por alto cargo público, ou seja titular o seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, os seus ascendentes e descendentes em qualquer grau e os colaterais até ao 2º grau, ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou serviços, no exercício de actividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas colectivas públicas", lê-se no regime.Mas, afinal, qual é o objecto social da Associação Amigos de Vila Franca do Campo? Desde o fim-de-semana, atentou entrar em contacto com o presidente da Câmara, Ricardo Rodrigues, tanto por telemóvel como pelo gabinete da Câmara, sem sucesso. Na acta de uma reunião ordinária do executivo camarário, de 2 de Maio, percebe-se que o autarca se recusou a clarificar o objecto social da associação, dizendo que é um "facto do foro pessoal que nada tem a ver com o processo" da concessão, ao ser confrontado por Sabrina Furtado, vereadora do PSD.

PS não consulta outros partidos. PSD Açores envia caso para o Ministério Público

Quando os vereadores dos restantes partidos tomaram conhecimento da construção do restaurante, que não constava no orçamento, já decorriam os trabalhos. Numa acta de uma reunião camarária de 21 de Fevereiro de 2018, Ricardo Rodrigues garante que a obra visava "realizar trabalhos de melhoria das redes de águas e saneamento" no local. Contudo, um mês depois, Ricardo Rodrigues disse que, "por despacho seu e no uso das competências legalmente atribuídas", determinou a abertura do procedimento com vista à concessão do direito de exploração do espaço.

Ou seja, o executivo camarário tinha ordenado obras, no valor de 90 mil euros, que não estavam no Orçamento, pagas por uma câmara que, segundo dados acerca da execução orçamental da Administração Local em 2017 do Conselho das Finanças Públicas (CFP), está numa situação de ruptura financeira, com rácios de dívida superiores a 300%.



Encaminhando a SÁBADO para o comunicado do PSD/Açores, a vereadora do PSD Sabrina Furtado explicou que a obra junto à Rotunda dos Frades "não estava inscrita no Orçamento" para 2018 da câmara municipal de Vila Franca do Campo, tendo sido "aprovada apenas pela maioria socialista a 21 de Março deste ano, através de uma alteração orçamental que retirou 44 mil euros ao Campo de Jogos da Mãe de Deus".



Além disso, "o aviso de concurso público não foi publicado em Jornal Oficial", o que levou o PSD, de acordo com o comunicado publicado dia 1 de Junho, a enviar o caso para o Ministério Público. "O aviso de abertura do concurso público foi publicado a 23 de Março no site da câmara municipal de Vila Franca do Campo. Ao contrário do procedimento habitual seguido pelo município, o aviso não foi publicado em Jornal Oficial", disse. "Todo o processo do concurso levanta-nos dúvidas", acrescentou.



Esta não é a primeira vez que Ricardo Rodrigues tem problemas com a Justiça. Em Junho de 2012, o autarca foi condenado por atentado à liberdade de imprensa e de informação e ao pagamento de uma multa no valor de 4950 euros, por ter levado os gravadores dos jornalistas da SÁBADO. A juíza considerou que Ricardo Rodrigues actuou de forma irreflectida. Por isso, deu como provado o crime de atentado à liberdade de imprensa. Apesar de ser punido com pena de prisão e multa, o tribunal entendeu que, perante a ausência de antecedentes criminais do deputado do PS e dada a sua actividade profissional, a pena de prisão seria desproporcional.

Empresário que queria restaurante recebeu informação a uma hora do fim do concurso

O primeiro alvoroço no concelho em relação a esta concessão aconteceu numa reunião da câmara de dia 18 de Abril de 2017, pouco mais de um mês depois do concurso público ter sido anunciado. De acordo com a acta da reunião, o empresário João Garoupa Bicudo, interessado no concurso, ter-se-á queixado de "ter-lhe sido negada toda a documentação solicitada sobre o processo para a concessão: desde cópias do projecto de arquitectura e de especialidades" até ao "parecer do tribunal de contas a autorizar a construção do restaurante em causa", dado que a Câmara se encontra em reequilíbrio financeiro.



A informação só chegou por carta, entregue em mão por funcionário camarário, no dia 13 de Abril de 2018, a uma hora e meia do fecho do concurso. A resposta? "Na resposta contida na referida carta foi-me negada toda a documentação solicitada. Este episódio demonstra bem a falta de transparência que existe na Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, episódio este que originou que não tenha concorrido por falta de tempo e dados", disse o empresário durante a reunião da autarquia, citado pela mesma acta.



Os vereadores do PSD consideram que os 90 mil euros dessa obra "podiam e deviam ser canalizados para melhoramento de outras infraestruturas e prioridades no concelho, do conhecimento de todos, por exemplo no programa eleitoral do PSD".

E referem que "a escassos 100 metros daquela zona específica, temos um Parque da Vila ao abandono, para não falar em tantas outras zonas de Vila Franca do Campo. As prioridades entre os vereadores da oposição e o executivo camarário são, de facto, diferentes, mas quem ganha eleições é que governa, toma decisões e executa o seu projecto", adiantam.