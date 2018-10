Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS, está a ser alvo de buscas neste momento.De acordo com informações recolhidas pela, a Polícia Judiciária está a fazer buscas ao gabinete e casa do autarca e a casa do seu irmão, Luís Rodrigues. Em causa está a investigação noticiada pela a adjudicação da concessão de um espaço de restauração, uma obra camarária avaliada em 90 mil euros, a uma associação do seu irmão e do marido da vereadora socialista Nélia Guimarães.Ricardo Rodrigues foi constituído arguido por crimes de participação económica em negócio e abuso de poder.