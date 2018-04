A carregar o vídeo ...

O momento foi gravado por Tiago Costa, que encontrou no passado sábado, dia 7 de Abril, o ex-deputado socialista e actual presidente da câmara de Vila Franca do Campo na noite de Ponta Delgada, nos Açores. Veja no vídeo acima.Recorde-se que em 2010, durante uma entrevista à revista, Ricardo Rodrigues manifestou-se por várias vezes incomodado com as perguntas: especialmente quando foi confrontado com o tema da sua demissão, em 2003, do Governo Regional dos Açores (era secretário regional). O nome do agora autarca foi associado a um escândalo de pedofilia no arquipélago, mas as investigações acabaram por nem o envolver. Irritado com as questões, Rodrigues acabou por se levantar e levar consigo os dois gravadores dos jornalistas. Deu uma conferência de imprensa queixando-se de que fora alvo de "violência psicológica insuportável".Veja o momento:Em Junho de 2012 , o autarca foi condenado por atentado à liberdade de imprensa e de informação e ao pagamento de uma multa no valor de 4950 euros, por ter levado os gravadores dos jornalistas da. A juíza considerou que Ricardo Rodrigues actuou de forma irreflectida. Por isso, deu como provado o crime de atentado à liberdade de imprensa. Apesar de ser punido com pena de prisão e multa, o tribunal entendeu que, perante a ausência de antecedentes criminais do deputado do PS e dada a sua actividade profissional, a pena de prisão seria desproporcional.Após a condenação, suspendeu as funções de vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República (AR), de representante da AR no Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários e de suplente no Conselho Superior de Informações.Em 2017, já dissociado do Partido Socialista, Ricardo Rodrigues foi reeleito presidente da Câmara de Vila Franca do Campo enquanto candidato independente. Além disso, tal como a SÁBADO noticiara em Maio de 2017 , o autarca foi eleito sem oposição, por indicação do grupo parlamentar socialista, para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF).