Ex-deputado do Chega suspeito de furtar malas no aeroporto acusado de 21 crimes

Lusa 12:04
Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguido em janeiro de 2025.

O ex-deputado do Chega foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 21 crimes de furto qualificado por ter, alegadamente, subtraído várias malas no aeroporto de Lisboa, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.

Miguel Arruda, ex-deputado do Chega
Miguel Arruda, ex-deputado do Chega DR

Segundo a acusação datada de 11 de dezembro, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso, a mulher de Miguel Arruda foi por sua vez acusada de um crime de recetação, por ter presumivelmente usufruído de roupa e outros bens que saberia que tinham sido furtados pelo marido.

Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguido em janeiro de 2025 e, quando o processo foi conhecido, negou a prática dos crimes.

