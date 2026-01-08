Sábado – Pense por si

Portugal

Mulher morre em Sesimbra após esperar 40 minutos por socorro. Foi acionada ambulância de Carcavelos

CM 11:34
As mais lidas

Bombeiros tiveram de percorrer uma distância de 35 quilómetros.

Quarenta minutos de espera por socorro foram fatais para uma idosa, esta quarta-feira à tarde, na Quinta do Conde, em Sesimbra. Ao que o CM apurou, foi acionada a ambulância de Carcavelos que demorou cerca de 40 minutos a chegar ao local da ocorrência.

Bombeiros xxx
Bombeiros xxx

Em atualização

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Mulher morre em Sesimbra após esperar 40 minutos por socorro. Foi acionada ambulância de Carcavelos