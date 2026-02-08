Ex-candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo vai ter espaço de comentário na SIC Notícias

O antigo líder da IL vai ter um programa de comentário domingo à noite no canal por cabo.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

João Cotrim de Figueiredo, ex-candidato presidencial e antigo líder da Iniciativa Liberal, vai ter um novo espaço de comentário aos domingos à noite na SIC Notícias, o mesmo horário que anteriormente foi ocupado por Luís Marques Mendes (que esteve na corrida para Belém com Cotrim de Figueiredo), apesar desse espaço passar igualmente na SIC generalista. O novo programa vai chamar-se "Visto Assim" e começará ainda este mês.



Cotrim DR

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ficou em terceiro lugar na primeira volta com mais de 900 mil votos. O programa de comentário vai ter o nome de Visto Assim e será apenas na SIC Notícias. Começará em fevereiro, não havendo ainda uma data confirmada.

Cotrim vai também estar já a comentar os resultados eleitorais deste domingo na SIC. O ex-candidato começou por não endossar o seu voto a nenhum dos candidatos, mas numa fase mais avançada acabou por assumir que não votará em branco nem em André Ventura.

João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado pela IL, lançou, depois de perder as eleições, o Movimento 2031. “Não há eleições previstas nos próximos três anos, e fazer planos a mais do que isso é pouco sensato. Não estou a fazer nenhuma candidatura. Quero preservar este espaço porque é útil para o país”, disse na altura do lançamento do movimento. Quer seja coincidência ou não, as próximas eleições presidenciais são em 2031.

Questionado se gostaria de passar a ocupar um espaço de comentário político nas televisões, o antigo líder liberal respondeu: “Não, a menos que me esteja a oferecer o slot de domingo à noite que ficou livre [com a saída de Marques Mendes], não tenciono". A declaração foi feita a 23 de janeiro depois da primeira volta. Três semanas depois é agora anunciado que vai de facto ter um programa de comentário (apesar de não ser o que desejava).