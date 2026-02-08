Mau tempo: Inundações e aluimentos condicionam nove estradas em seis concelhos do Porto

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Nove estradas do distrito do Porto estão condicionadas devido a inundações, quedas de árvores e postes de iluminação pública e aluimentos de terras, indicou este domingo a GNR.



Chuvas intensas levaram à subida do caudal dos rios Lusa

Em comunicado, a GNR/Porto revelou que em Gondomar há três vias condicionadas devido a inundações, designadamente as ruas Beira Rio, em Zebreiros e Jovim, e o caminho de acesso ao Parque de Travassos.

Em Vila Nova de Gaia, a rua Eugénio Paiva Freixo e a alameda Praia de Arnelas estão fechadas por causa de inundações e quedas de árvores e postes de iluminação pública.

Por seu lado, em Baião um desmoronamento condicionou a rua 20 de Junho e, pelo mesmo motivo, encerrou uma rua em Amarante e outra em Felgueiras.

No Marco de Canaveses, a rua dos Tapadas está condicionada na sequência de um aluimento.

Perante estas situações, a GNR pede aos automobilistas para planear antecipadamente os percursos, utilizar vias alternativas e cumprir a sinalização temporária no local.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.