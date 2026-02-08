Mau tempo: Inundações e aluimentos condicionam nove estradas em seis concelhos do Porto

Nove estradas do distrito do Porto estão condicionadas devido a inundações, quedas de árvores e postes de iluminação pública e aluimentos de terras, indicou este domingo a GNR.
Chuvas intensas levaram à subida do caudal dos riosLusa
Em comunicado, a GNR/Porto revelou que em Gondomar há três vias condicionadas devido a inundações, designadamente as ruas Beira Rio, em Zebreiros e Jovim, e o caminho de acesso ao Parque de Travassos.
Em Vila Nova de Gaia, a rua Eugénio Paiva Freixo e a alameda Praia de Arnelas estão fechadas por causa de inundações e quedas de árvores e postes de iluminação pública.
Por seu lado, em Baião um desmoronamento condicionou a rua 20 de Junho e, pelo mesmo motivo, encerrou uma rua em Amarante e outra em Felgueiras.
No Marco de Canaveses, a rua dos Tapadas está condicionada na sequência de um aluimento.
Perante estas situações, a GNR pede aos automobilistas para planear antecipadamente os percursos, utilizar vias alternativas e cumprir a sinalização temporária no local.
Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.