João Cotrim Figueiredo vai lançar movimento cívico “apartidário”

João Cotrim Figueiredo anunciou, esta sexta-feira em entrevista à SIC Notícias, que vai lançar um movimento cívico: “Vou lançar hoje um movimento, o Movimento 2031, herda o seu nome do Horizonte 2031, que eu tive como apoiantes”.



João Cotrim Figueiredo lança movimento cívico para debate público ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O antigo líder da Iniciativa Liberal e eurodeputado garantiu ainda que se trata de “um movimento cívico-político, apartidário”, e que as inscrições já estão abertas. O objetivo deste movimento é continuar a dar expressão a quem o apoiou para as presidenciais, para que “esses 900 mil votos que aderiram em massa a uma nova forma de fazer política não fiquem sem um sítio onde continuar a participar”.

Com este movimento Cotrim quer “participar no debate público, condicionando qualquer que seja o Governo que esteja em funções”.

João Cotrim Figueiredo ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais, que ocorreu no passado domingo, com 16,01% dos votos e escolheu não revelar qual será o seu voto na 2ª volta: “Não vou certamente votar André Ventura”. Já no domingo Cotrim Figueiredo tinha afirmado que não iria anunciar apoio a ninguém na segunda volta. “Os eleitores que me confiaram o voto hoje fizeram-no livremente e deverão poder fazê-lo livremente outra vez na segunda volta”, afirmou.