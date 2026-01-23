Sábado – Pense por si

Portugal

João Cotrim Figueiredo vai lançar movimento cívico “apartidário”

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 22:23
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

O Movimento 2031 quer “participar no debate público, condicionando qualquer que seja o Governo que esteja em funções”.

João Cotrim Figueiredo anunciou, esta sexta-feira em entrevista à SIC Notícias, que vai lançar um movimento cívico: “Vou lançar hoje um movimento, o Movimento 2031, herda o seu nome do Horizonte 2031, que eu tive como apoiantes”.  

João Cotrim Figueiredo lança movimento cívico para debate público
João Cotrim Figueiredo lança movimento cívico para debate público ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O antigo líder da Iniciativa Liberal e eurodeputado garantiu ainda que se trata de “um movimento cívico-político, apartidário”, e que as inscrições já estão abertas. O objetivo deste movimento é continuar a dar expressão a quem o apoiou para as presidenciais, para que “esses 900 mil votos que aderiram em massa a uma nova forma de fazer política não fiquem sem um sítio onde continuar a participar”.   

Com este movimento Cotrim quer “participar no debate público, condicionando qualquer que seja o Governo que esteja em funções”.  

João Cotrim Figueiredo ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais, que ocorreu no passado domingo, com 16,01% dos votos e escolheu não revelar qual será o seu voto na 2ª volta: “Não vou certamente votar André Ventura”.  Já no domingo Cotrim Figueiredo tinha afirmado que não iria anunciar apoio a ninguém na segunda volta. “Os eleitores que me confiaram o voto hoje fizeram-no livremente e deverão poder fazê-lo livremente outra vez na segunda volta”, afirmou.

Tópicos voto presidenciais Eleições presidenciais Política André Ventura Iniciativa Liberal SIC Notícias
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

João Cotrim Figueiredo vai lançar movimento cívico “apartidário”