Cerca de 37 mil eleitores só vão votar no dia 15 devido ao mau tempo: veja em que locais

Ato eleitoral foi adiado em alguns concelhos e freguesias, por falta de condições de segurança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Comissão Nacional de Eleições revelou este domingo que cerca de 37 mil eleitores não votaram este domingo, devido aos efeitos do mau tempo e à falta de condições de segurança. Vão poder fazê-lo no próximo domingo, dia 15 de fevereiro.



Mau tempo fustigou o país nos últimos dias Pedro Brutt Pacheco

Arruda dos Vinhos é um dos municípios afetados por inundações, corte de estradas ou até mesmo falta de energia elétrica, o que levou as autoridades responsáveis a adiar o ato eleitoral. Neste caso, são os 12.162 eleitores das quatro freguesias do concelho, que serão chamados a votar dentro de uma semana.

Em Alcácer do Sal também não há condições e todas as seis freguesias do município não foram este domingo a votos. Neste caso, estamos a falar de 9.796 eleitores.

Na Golegã, 4.720 pessoas, das três freguesias, também não exercem este domingo o seu direito de voto, à semelhança dos eleitores de São Vicente do Paúl (27, na secção 3) e Cidade de Santarém (500, na secção 13), em Santarém; Alcobertas (1478, na secção 11) e Rio Maior (473), em Rio Maior; Bidoeira de Cima (2.132), em Leiria; Valada (574), no Cartaxo; e Salvaterra de Magos (4990), em Salvaterra de Magos.

No total são 36.852 os eleitores que serão chamados a votar na segunda volta das presidenciais no próximo domingo.

Siga aqui tudo sobre as Presidenciais, ao minuto.



Municípios e freguesias em que a votação foi adiada CNE