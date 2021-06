Task force quer vacinar todos os reclusos com primeira dose em 15 dias

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, disse no Parlamento que a vacinação nas prisões iria começar no último dia de maio, mas acabou por atrasar uns dias. Depois dos profissionais dos estabelecimentos prisionais, que começaram a receber a vacina contra a covid-19 em janeiro, no mês seguinte seguiram-se os reclusos inimputáveis, os reclusos com mais de 80 anos e com patologias associadas. Esta quarta-feira, arrancou a vacinação dos restantes.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), através do Ministério da Justiça, adiantou à SÁBADO que esta quarta-feira todos os reclusos do Estabelecimento Prisional de Chaves foram vacinados. Neste momento, num total de cerca de 13 mil reclusos em todo o país, 792 já foram vacinados.

Na próxima sexta-feira, 4, serão administradas vacinas nos Estabelecimentos Prisionais instalados na Polícia Judiciária de Lisboa e de Monsanto, 5 de junho é a vez das prisões de Caldas da Rainha e de Torres Novas, a 6 será o estabelecimento de Caxias, a 7 será o Estabelecimento Prisional do Porto e os reclusos de Faro receberão a vacina no dia 8, próxima terça-feira.