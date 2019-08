João Conceição, ex-assessor de Manuel Pinho no governo de Sócrates , ganhou mais de 153 mil euros como diretor do BCP , entre setembro de 2008 e maio de 2009, mas o BCP não encontrou quaisquer provas dos serviços prestados por Conceição, segundo uma auditoria interna ordenada pelo atual presidente-executivo Miguel Maya.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã